Üye Girişi
Libya'da mülteciler ve yerinden edilenlerin sorunları, konferansta ele alındı - Son Dakika

Libya'da mülteciler ve yerinden edilenlerin sorunları, konferansta ele alındı

31.10.2021 10:18

Libya'nın başkenti Trablus'ta Türkiye'den de uzmanların katılımıyla 1.Uluslararası Mülteciler ve Yerinden Edilenler Konferansı düzenlendi.

Libya'nın başkenti Trablus'ta Türkiye'den de uzmanların katılımıyla 1.Uluslararası Mülteciler ve Yerinden Edilenler Konferansı düzenlendi.

Bingazi Yerinden Edilenler Derneği tarafından düzenlenen konferansa Türkiye'den Orta Doğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Başkanı Prof. Ahmet Uysal'ın yanı sıra Arap ülkelerinden uzmanlar katıldı.

Konferansta, mülteciler ile yerinden edilenlerin maruz kaldığı ihlaller ve Libya halkının sıkıntıları ele alındı.

Derneğin Başkanı Saad el-Ubeydi, AA muhabirine, yerlerinden edilenlerin sesini duyurmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Ubeydi, Doğu bölgesinde Misrata, Trablus, Ez-Zaviye, Giryan, Msallata ve El-Hums kentlerine dağılmış 250 bin yerinden edilmiş kişi varken bu sayının ölümler ve göçler nedeniyle azaldığını ve 100 bine kadar düştüğünü aktardı.

ORSAM Başkanı Uysal ise Türkiye ile Libya'nın kardeş olduğunu, vurguladı.

Bingazi kentinden göç etmek zorunda bırakılanlardan Muna Suveyd ise 2014'te Halife Hafter milislerinin başlattığı Kerame operasyonu sırasında evlerinde saldırıya uğradıklarını anlattı.

Saldırıya uğradıkları gün, babası ve 3 kardeşinin öldürüldüğünü söyleyen Suveyd, silah zoruyla evden çıkarıldıklarını ve Es-Selmani bölgesinde bir akrabalarının yanına sığındıklarını, ancak orada da saldırıya uğradıklarını ve 9 ailenin daha sonra Batı bölgesine göç ettiğini kaydetti.

Suveyd, kendilerine yönelik saldırının sebebinin ise ifade özgürlüğü hakkını kullanmak ve Kerame operasyonuna karşı çıkmak olduğunu dile getirdi.

Libya'da mülteciler ve yerinden edilenlerin sorunları, konferansta ele alındı
Libya'da mülteciler ve yerinden edilenlerin sorunları, konferansta ele alındı
Libya'da mülteciler ve yerinden edilenlerin sorunları, konferansta ele alındı
Libya'da mülteciler ve yerinden edilenlerin sorunları, konferansta ele alındı

Bingazi, Tripoli, Türkiye, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya'da mülteciler ve yerinden edilenlerin sorunları, konferansta ele alındı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Alec Baldwin, dünyada gündem olan cinayetle ilgili ilk kez konuştu: Trilyonda bir ihtimal gerçek oldu 10:18 Alec Baldwin, dünyada gündem olan cinayetle ilgili ilk kez konuştu: Trilyonda bir ihtimal gerçek oldu Meteoroloji'den Bitlis, Muş, Hakkari ve Van için kuvvetli kar yağışı uyarısı 10:16 Meteoroloji'den Bitlis, Muş, Hakkari ve Van için kuvvetli kar yağışı uyarısı Son dakika: Meteoroloji 10:08 Son dakika: Meteoroloji "Şimdiden hazırlanın" dedi! Şiddetli sağanak pazartesi başlayıp, 3 gün devam edecek
Erdoğan ile Biden arasındaki görüşme bugün gerçekleşecek! Masada kritik başlıklar var 08:49 Erdoğan ile Biden arasındaki görüşme bugün gerçekleşecek! Masada kritik başlıklar var Dev siteler mafyavari illegal grupların rant kapısı oldu! Milyonlarca liranın nereye gittiği bilinmiyor 07:56 Dev siteler mafyavari illegal grupların rant kapısı oldu! Milyonlarca liranın nereye gittiği bilinmiyor Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın SİHA suçlamasına yanıt: Biz de terörle mücadele sırasında Rus silahlarıyla karşılaştık 07:30 Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın SİHA suçlamasına yanıt: Biz de terörle mücadele sırasında Rus silahlarıyla karşılaştık
Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Soyunup poz verdi 01:26 Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Soyunup poz verdi Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar 17:27 Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar

Son Dakika Haberleri
10:17 Alec Baldwin, dünyada gündem olan cinayetle ilgili ilk kez konuştu: Trilyonda bir ihtimal gerçek oldu
10:09 Serhat Akın, kendisine tepki gösteren taraftarlara isyan etti: Bana boşuna saldırdınız
10:08 Son dakika: Meteoroloji "Şimdiden hazırlanın" dedi! Şiddetli sağanak pazartesi başlayıp, 3 gün devam edecek
17:48 Bölge esnafı et fiyatlarının düşmesi için mezbaha istiyor
17:47 Bakan Süleyman Soylu: Sınırlarımızın dışına kim çıkma diyorsa hain oğlu hain onlardır
17:47 G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi
17:26 Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar
17:24 Otopsi raporunun değiştirildiğini ileri süren Aleyna Çakır'ın babası kızının mezarının açılmasını talep ediyor
17:17 İstanbul hava durumu! Yarın yağmur var mı? Hangi illerde yağış var?
16:45 Beşiktaş'ta bir kayıp daha! Batshuayi, Hatay maçına devam edemedi
Sarı-lacivertli takımda Mert Hakan Yandaş krizi! Konya maçından sonra adeta kıyamet koptu Sarı-lacivertli takımda Mert Hakan Yandaş krizi! Konya maçından sonra adeta kıyamet koptu         
10:20
Altay Bayındır'dan gelen haber kahretti! Sahalara dönüşü çok uzun sürecek Altay Bayındır'dan gelen haber kahretti! Sahalara dönüşü çok uzun sürecek         
10:17
Serhat Akın, kendisine tepki gösteren taraftarlara isyan etti: Bana boşuna saldırdınız Serhat Akın, kendisine tepki gösteren taraftarlara isyan etti: Bana boşuna saldırdınız         
10:10
MHP 'Erken seçim yok' diyerek 2023 seçimlerinde net hedef verdi: Birincilik istiyoruz MHP 'Erken seçim yok' diyerek 2023 seçimlerinde net hedef verdi: Birincilik istiyoruz         
09:11
Rıdvan Dilmen, Ali Koç'a seslendi: Parasını verip kulüpten gönderin Rıdvan Dilmen, Ali Koç'a seslendi: Parasını verip kulüpten gönderin         
08:22
İttifaka kapıları kapatmayan Babacan'dan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: Birliktelik olmazsa doğal adayım İttifaka kapıları kapatmayan Babacan'dan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: Birliktelik olmazsa doğal adayım         
07:43
Beton elektrik direğine çarpan araçta feci şekilde can verdiler! Kim oldukları henüz bilinmiyor Beton elektrik direğine çarpan araçta feci şekilde can verdiler! Kim oldukları henüz bilinmiyor         
06:18
G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi         
17:47
Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor         
16:44
Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı         
16:09
Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı         
15:12
Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan         
15:08
Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı         
12:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak         
11:53
Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi         
10:07
Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu         
09:29
AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2021 10:25:08. #1.12#
SON DAKİKA: Libya'da mülteciler ve yerinden edilenlerin sorunları, konferansta ele alındı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement