Libya'daki Sudanlı göçmen ve sığınmacılar, BM'nin desteğiyle ülkelerine dönecek - Son Dakika

Sudan, yıl sonundan önce Libya'daki en az 1200 vatandaşını tahliye etmek için Birleşmiş Milletler (BM) ile iş birliği yaptığını açıkladı.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'ya göre, Sudan Dışişleri Bakanı Meryem Sadık el-Mehdi, perşembe günü Sudan'ın Trablus Büyükelçiliğinde ülkelerine dönmek isteyen mülteciler ve göçmenlerle bir araya geldi.

BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü, yıl sonundan önce 1200'den fazla Sudan vatandaşının Libya'dan geri dönüşünü sağlayacak.

Sudan Dışişleri Bakanı Mehdi, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Sudan'ın Trablus Büyükelçiliğinin, evlerine dönene kadar Sudanlı mülteciler ve göçmenlere ev sahipliği yapacağını, tahliyelerin Uluslararası Göç Örgütü ile iş birliği içinde gerçekleştirileceğini ifade etti.

Mehdi, Libya'daki çatışmayı sona erdirme ve istikrarı güçlendirme konulu uluslararası konferansa katılmak için dün Trablus'a gitmişti.