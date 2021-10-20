Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal ile iki ülke ilişkilerini görüştü - Son Dakika

Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) Başkanı Halid el-Mişri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi konusunu görüştü.

DYK Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mişri ile Önal, Libya'nın başkenti Trablus'ta bir araya geldi.

Türkiye-Libya ilişkilerini güçlendirme ve her düzeyde destekleme yollarını ele alan ikili, Libya'da aralık ayında yapılması planlanan seçimlere ilişkin son gelişmeleri konuşarak seçimlerin zamanında yapılmasının önemine vurgu yaptı.

Görüşmede ayrıca, Trablus'ta yarın gerçekleştirilmesi planlanan, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu uluslararası bir katılımın olacağı Libya İstikrarı Destekleme Konferansı'na da değinildi.

Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş, Libya İstikrarı Destekleme Girişimi Konferansı'nın 21 Ekim'de bakanlar düzeyinde uluslararası katılımla düzenleneceğini duyurmuştu.

BM'nin Libya'da çözüm için belirlediği yol haritasına göre başkanlık ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık'ta aynı anda yapılması planlanıyor.