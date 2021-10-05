Libya Devlet Yüksek Konseyi: Seçimlerin aksaması halinde bundan Temsilciler Meclisi sorumlu - Son Dakika

Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK), Temsilciler Meclisinin (TM) 24 Aralık'ta yapılması planlanan parlamento seçimleri için çıkardığı kanunun yasalara aykırı olduğunu ve seçimlerin ertelenmesi veya aksamasından TM'nin sorumlu tutulacağını bildirdi.

DYK Sözcüsü Muhammed Abdunnasır, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, TM'nin dün ilan ettiği parlamento seçimleri kanununun DYK ile istişare edilmeden çıkarıldığını ve bunun 2015'te Fas'ın Suheyrat kentinde imzalanan Siyasi Anlaşma'nın yasal yükümlülüklerine aykırı olduğunu belirtti.

"TM'nin Siyasi Anlaşmayı ihlal etmeyi sürdürdüğünü" kaydeden Abdunnasır, bunun son örneğinin DYK ile danışmadan çıkardığı dünkü seçim yasası olayında yaşandığını ifade etti.

DYK Sözcüsü Abdunnasır, şunları kaydetti:

"Tek taraflı eylemler ve seçim yasası çıkarmak için Siyasi Anlaşma'nın maddelerine uyulmaması nedeniyle, seçim tarihinin herhangi bir şekilde ertelenmesi veya aksatılması durumundan Temsilciler Meclisini ve üyelerini sorumlu tutuyoruz."

Seçim kanunu tartışması

Libya'da 24 Aralık'ta başkanlık ve parlamento seçimlerinin bir arada yapılması planlanıyor.

Ancak seçimler için zaman daralırken, TM ve DYK'den oluşan taraflar, başkanlık ve parlamento seçimlerinin hukuki altyapısını belirleyecek her iki kanunda da bugüne kadar uzlaşı sağlayamadı.

TM Başkanı ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Akile Salih, ilk olarak 8 Eylül'de tek taraflı şekilde başkanlık seçimlerine ilişkin bir kanun çıkardığını açıklamıştı. Salih'in Mecliste oylamaya sunmadan ve DYK'ye başvurmaksızın çıkardığı bu kanun DYK tarafından reddedilmişti.

Son olarak TM, dün, parlamento seçimleri kanununu onayladığını duyurmuştu. ???????