Libya'nın Msallata kentinde terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyon - Son Dakika

Libya makamları, ülkenin kuzeybatısındaki Msallata kentinde terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik operasyonda bazı üyelerin yakalandığını duyurdu.

Terörle Mücadele Gücü Komutanı General Muhammed Zeyn, Libya'nın resmi haber ajansı LANA'da yer alan açıklamasında, Savcılık ile koordineli olarak Trablus'un güneyindeki Msallata kentinde DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Zeyn, operasyonda bazı DEAŞ üyelerinin yakalandığını ifade etti.

"Yurt içinde nerede olurlarsa olsunlar, terör ve aşırılık yanlısı grupların tüm hücrelerini demir yumrukla vuracağız." ifadesini kullanan Zeyn, operasyon hakkında daha fazla ayrıntı vermedi.