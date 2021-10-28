Limanın girişi çakıl taşlarıyla doldu - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesindeki Hoşköy Balıkçı Limanı girişi dereden sürüklenen çakıl taşlarıyla doldu. Liman girişini dolduran taşlar nedeniyle teknelerin hasar gördüğünü belirten Hoşköy Su ürünleri Kooperatifi Başkanı Fehim Baydemir, "Sürttüğü zaman teknelere çok hasar veriyor. Hep bize masraf, zaten çıkamıyoruz, çalışamıyoruz. Bazı teknelerimiz var onlar hiç limana giriş yapamıyor" dedi.

Şarköy'e bağlı Hoşköy Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık 55 balıkçının kullandığı liman girişi yaklaşık 3 yıl önce çakıl taşları ile doldu. Daha önce kullanılan ancak çevreyi kirlettiği gerekçesiyle faaliyetleri durdurulan çakıl ocağındaki çakıllar, dere sularıyla birlikte geldiği limanın girişini doldurdu. Taşlar nedeniyle birçok tekne altlarını sürtmesi nedeniyle hasar görürken, büyük tekneler ise farklı limanlara yöneldi.

Balıkçıların yardım istemesi üzerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve diğer kuruluşlar limanı temizlemek için çalışma başlattı. Ancak çalışmaların ardından liman yine derenin sürüklediği çakıl taşları ile dolunca, balıkçılar da çaresiz kaldı. Son olarak limandan çıkış yapmak isteyen bir balıkçı teknesi çakıl taşlarının üzerine oturdu.Hoşköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hasan Dönmez , limanda biriken çakıl taşlarının teknelere hasar vermesi nedeniyle balıkçıların geçişlerde zorluk yaşadığını ve bazı balıkçıların artık başka limanlara gitmek zorunda kaldığını söyledi. Dönmez, "Bizim sorunumuz limanımızın açılması. Buradaki dere yatağından gelen çakıllar, malzemeler limanımızı olduğunca dolduruyor. Şu anda görmüş olduğunuz tekne oturdu. Adam kendi imkanları ile çıkmaya çalışıyor. O teknemizin bir pervanesi kırıldığı zaman nereden baksan 10 ya da 15 bin lira zarar var demektir. Daha önce temizlendi yüzeyden bir çalışma yapıldı. Ama içindeki nasıl bir binanın temeli duruyorsa bu da aynı. Aşağısı duruyor su yüzeyinden bakıldığın da temizlenmiş gözüküyor ama bakıldığında hiç temizlenmiş değil. Sürttüğü zaman teknelere çok hasar veriyor. Tekneler hepsi zaten buradan çıkıyor. Bazı arkadaşların pervaneleri kırılıyor. Hep bize masraf, zaten çıkamıyoruz, çalışamıyoruz. Bazı teknelerimiz var onlar hiç limana giriş yapamıyor. Başka yerde konaklıyorlar bu da adama bir sürü külfetten başka bir şey değil. Bunun çözüme ulaştırılması lazım. Biz bunu acil olarak çözüme kavuşturmak istiyoruz. Büyüklerimizden bunu bekliyoruz" diye konuştu.

- Şarköytekirdağ