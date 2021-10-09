Limon Çiçeği ekiplerinden sokakta yaşayan can dostları için yoğun mesai - Son Dakika

Limon Çiçeği ekiplerinden sokakta yaşayan can dostları için yoğun mesai

Erdemli Belediyesi Limon Çiçeği ekipleri, sokakta yaşayan can dostların aç ve susuz kalmamaları için yoğun mesai yapıyor

MERSİN - Erdemli Belediyesi Limon Çiçeği ekipleri, sokakta yaşayan can dostların aç ve susuz kalmamaları için yoğun mesai yapıyor, onların hayata tutunmasını sağlıyorlar. Limon Çiçeği ekipleri, düzenli olarak sokak hayvanlarına mama ve su dağıtımı gerçekleştiriyor.

Limon Çiçeği ekipleri, düzenli aralıklarla su ve mama bıraktığı sokak hayvanları ile yakından ilgileniyor. Vatandaşların da katılım gösterebildiği faaliyetlere Erdemli Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü üzerinden başvuru yapılabiliyor.

Ev hanımından, esnafına kadar bir çok vatandaş ise yapılan çalışmaları destekliyor. Kapı önlerine bir kap su konulmasına dikkat çeken bir esnaf, "Sokak hayvanlarına vermiş olduğu hizmetlerden dolayı, Limon Çiçeği ekipleri ve belediye çalışanlarına teşekkür ederiz. Biz esnafız buralarda görüyoruz birçok sokak hayvanları sokakta aç susuz kalıyorlar, bunlara karşı Limon Çiçeği ekiplerimiz daha duyarlı oldukları için biz de hayvan severler olarak, katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. ve sadece bunu Limon Çiçeği ekipleri değil, esnaflarımız, halkımız olarak sokak hayvanlarına daha faydalı, daha iyi işler yapmaya çalışmalıyız. Sokaktaki köşe başlarına, yemek olsun, su olsun sokak hayvanlarımızın ihtiyaçlarını gidermek için gayet güzel çalışmaları var. Her zaman görüyoruz geliyorlar, sokak hayvanlarıyla ilgileniyorlar, hayvan severler olarak bunu yakından takip ediyoruz ve bu ilgi ve alakalarından dolayı da kendilerine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Yapılan çalışmanın devamlılığına dikkat çeken vatandaşlar da sokak hayvanlarına verilen destekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Öte yandan çalışmalara katılmak isteyen vatandaşlar Erdemli Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü'ne başvurabiliyor.