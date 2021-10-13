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Linçten polisin kurtardığı çocuğa taciz şüphelisi serbest - Son Dakika

Linçten polisin kurtardığı çocuğa taciz şüphelisi serbest

13.10.2021 16:02
Linçten polisin kurtardığı çocuğa taciz şüphelisi serbest

DİYARBAKIR'da okul çıkışı evine giden lise öğrencisi A..B.'yi (15) takip edip bina içerisinde taciz ettiği iddia edilen F.B., kızın babası tarafından yakalandı.

DİYARBAKIR'da okul çıkışı evine giden lise öğrencisi A..B.'yi (15) takip edip bina içerisinde taciz ettiği iddia edilen F.B., kızın babası tarafından yakalandı. Karakola götürülen F.B'yi linç edilmekten polis kurtardı. Yaşanan arbede ise cep telefonu kamerasına yansıdı. F.B.'nin 'Çocuğa cinsel taciz' suçlamasıyla sevk edildiği mahkemede 'dokunma' olmadığı gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi

Olay, 11 Ekim'de merkez Yenişehir ilçesi Kooperatif Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Lise öğrencisi A.B., okuldan çıkıp evine gitmek üzere oturdukları apartmanın önüne geldi. Burada F.B.'nin şüpheli hareketleri üzerine binaya girmeyen A.B., daha sonra asansörün kapısının açık olduğunu fark etti. Merdivenleri kullanarak yukarıya çıkan A.B.'nin güvenlik kamera görüntülerini yönetici olduğu için evinde de izleyebilen babası K.B., aşağı indi. Bu sırada F.B., kaçarak uzaklaştı. K.B., daha sonra F.B.'yi 100 metre ileride gördü. Görüntüleri telefondan gösteren baba K.B., şüpheli F.B'yi yakalayarak oturdukları binanın önüne getirdi.

LİNÇ GİRİŞİMİ Bu sırada çevrede toplananlar durumu fark edince şüpheliye saldırdı. Yaşanan olayın ardından bölgeye gelen polisler şüpheli F.B.'yi linçten kurtararak karakola götürdü. Bina önünde bir süre gezinen ve ardından bina içerisine girerek fermuarını açan şüpheli F.B.'nin o anları ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Linç girişimi sonra yaşanan arbedenin cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği olayda F.B.'nin 'Çocuğa cinsel taciz' suçlamasıyla sevk edildiği mahkemede 'temas' olmadığı gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.'ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEZMESİ ÇOK ZORUMA GİDİYOR'Yaşadığı şoku atlatamayan A.B., okuldan çıkışta eve döndüğünde binanın önünde bir kişiyi gördüğünü hareketler yaparak binaya çağırdığını anlattı. A.B., "Ben de sonradan başkasına söylüyor diye düşündüm. Hiç aldırış etmedim, binaya girince asansörün kapısı aralıklıydı. Çantamla oyalandım ki gitsin diye korktum çünkü. Sonra merdivenlerden çıkmak zorunda kaldım. O gün iyi ki asansöre binmedim, o düşünceyle benim artık psikolojim bozuldu. Her gün o düşünce kafamın içinde. Acaba gelir mi? Gelse bir şey yapar mı? ya da yapmaz mı? Serbest çünkü ne yapacağımı bilmiyorum. O yüzden tutuklanmasını istiyorum. Elini kolunu sallayarak gezmesi çok zoruma gidiyor" dedi.'PROFESYONEL BOKSÖR OLMAMA RAĞMEN DOKUNMADIM'Baba K.B., bina yöneticisi olduğu için evinden güvenlik kameraları görüntülerini izledikten sonra asansöre kızın binmeyeceğini anlayınca şüpheli F.B.'nin fermuarını açtığını ve cinsel organını çıkardığını söyledi. K.B., şöyle konuştu:

"Kızım bunu fark edince merdivenle çıkmaya başlıyor. Bu da asansöre girmeyeceğini anlayınca merdivenle onu takip ediyor. Evimiz 3'üncü katta ama o 2'nci kata kadar geliyor, bizim sesimizi duyunca kaçıp gitti. Yakaladıktan sonra olay yerine getirdim. Kızımla yüzleştireyim diye, tabii getirince de dokunmadım. Ben profesyonel boksör olmama rağmen hiç dokunmadım bile. Ben devlete inandığım ve güvendiğim için böyle bir şey varsa eğer cezasını mutlaka verir, diye. Aldım getirdim evin önüne kadar. Etrafıma döndüğümde yaklaşık 300 kişi gördüm. Linç girişimine kalkmaya başladılar. Tanımadığım insanlar da vardı. Serbest kaldı ancak itiraz edecek hakkımız bile yok. Benim çocuğum şu an okula gidemiyor ama adam evinde oturuyor. 2 gün de olsa tutuklu olarak yargılansın. Dokunma olmamış. Ölsün mü ' Dokunsun mu' Benim kızım önce asansöre binmiş olsaydı, bu şahıs asansörde kızımı sıkıştırsaydı bunun vebalini hesabını kim verecekti."


Arbede, Taciz, Polis, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Linçten polisin kurtardığı çocuğa taciz şüphelisi serbest - Son Dakika


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SON DAKİKA: Linçten polisin kurtardığı çocuğa taciz şüphelisi serbest - Son Dakika
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