Liseli Boran'ı öldüren okul arkadaşı tutuklandı (2) - Son Dakika

'SÖYLEDİKLERİ ÇOK AĞRIMA GİTTİ'

Okul arkadaşı Boran Sönmez'i (16) göğsünden bıçaklayarak öldüren ve olayın ardından kaçan Z.K.'nın dün gece polis tarafından yakalanarak gözaltına alınmasının ardından emniyette yapılan sorgusunda 'kasten yaralama' suçundan da sabıkası olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanan Z.K.'nın, pedagog eşliğinde savcılıkta alınan ilk ifadesi ortaya çıktı. İlk ifadesinde suçunu itiraf ettiği belirtilen Z.K.'nın, "Boran Sönmez ile okulda kavga ettik. Kavga sonrasında aramızda küfürleşme yaşandı. Söyledikleri çok ağrıma gitti. Daha sonra garajda tekrar karşılaşınca yine kavga ettik. Bir anda kendime hakim olamadım. Korktuğum için bir süre saklandım. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Eşber OKAYER/KUŞADASI (Aydın),