Lösemi haftası nedeni ile jandarma özel çocuklarla buluştu - Son Dakika

Antalya'nın Aksu ilçesinde 2-8 Kasım Lösemi Haftası nedeni ile lösemili çocuklara 'özel çocuklar ve Jandarma el ele hiçbir engel birlikte olmamıza engel değil' temalı proje gerçekleştirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü, Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı, Aksu ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Akdeniz Otizm Spor Kulübü personellerince, Aksu İlçesinde bulunan Mustafa Kemal Özel Meslek Okulunda 2-8 Kasım Lösemi haftası olması nedeniyle, Lösemili çocuklara ' özel çocuklar ve Jandarma el ele hiçbir engel birlikte olmamıza engel değil' temalı proje gerçekleştirildi. Etkinlikte, arama kurtarma köpeği tarafından gösteri yapılıp, Jandarma personelince mini konser verildi. Etkinlik kapsamında, çocuklara Jandarma araçları tanıtılarak, uçurtma, balon meyve suyu, kek ve Jandarma dergisi dağıtıldı.

Etkinliğin ilerleyen dakikalarında, Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği ve Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Mustafa Köse ve Antalya İl Jandarma Komutanlarının da katılımıyla Akdeniz üniversitesi Ziraat fakültesi ve Akdeniz Otizm Spor Kulübünün sürdürülebilir projesi olan 'otizmli çiftçiler üretiyor" sebze dikim faaliyetinde çocuklarla birlikte çeşitli sebzeler dikildi. - ANTALYA