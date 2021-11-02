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Lösemi hastası Deniz, tanımadığı bağışçıdan gelen kök hücreyle hayata tutundu - Son Dakika

Lösemi hastası Deniz, tanımadığı bağışçıdan gelen kök hücreyle hayata tutundu

02.11.2021 11:02
Lösemi hastası Deniz, tanımadığı bağışçıdan gelen kök hücreyle hayata tutundu

Lösemi hastası, 17 yaşındaki Deniz Ünal, kök hücre nakli için ailesinden uygun bağışçı bulunamayınca, tanımadığı birinin Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi'ne (TÜRKÖK) yaptığı bağış sayesinde nakil olarak sağlığına kavuştu.

Lösemi hastası, 17 yaşındaki Deniz Ünal, kök hücre nakli için ailesinden uygun bağışçı bulunamayınca, tanımadığı birinin Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi'ne (TÜRKÖK) yaptığı bağış sayesinde nakil olarak sağlığına kavuştu.

Başkentte yaşayan 17 yaşındaki Deniz Ünal, bu yıl şubatta lösemi tanısı aldı. Kemoterapi görmeye başlayan Deniz'in hastalığının ilerlemesi üzerine kök hücre nakli olması gerekti.

Kardeşi olmayan ve akrabalarından uygun bağışçı bulunamayan Deniz, TÜRKÖK'e yapılan bağışlardan birinin uyum göstermesi sayesinde Ankara Şehir Hastanesinde nakil olarak hastalığını yendi.

Deniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, halsizlik, bacağında ağrı ve kızarıklık gibi şikayetler nedeniyle hastaneye başvurduğunu ve kendisine lösemi tanısı konulduğunu belirtti.

Tanı almasının ardından tedavi için hastaneye yattığını söyleyen Deniz, "Sağlığıma kavuşabilmem için ilik nakli olmam gerekti. Yaklaşık 3 ay önce nakil oldum. İyileşme sürecim güzel gidiyor. Normal hayata tamamen geçememiş olsam da şu an iyiyim." dedi.

"Birçok kişinin hayatı, bağış yapan insanlara bağlı"

Deniz, lise son sınıfa gittiğini ama tedavi sürecinde okuluna ara vermek zorunda kaldığını ifade ederek, "Tamamen iyileştikten sonra okuluma gitmek, arkadaşlarımla buluşup gezmek istiyorum. Aslında pandemi de bunları kısıtlıyor ama normal hayata geri dönmek istiyorum." diye konuştu.

Kök hücre bağışlarının hastalar için önemine işaret eden Deniz, "Nakil bekleyen lösemi hastalarının hayatı, uygun kök hücrenin bulunmasına bağlı oluyor. Bence imkanı olan herkesin bağışçı olması gerekiyor. Çünkü birçok kişinin hayatı bağış yapan insanlara bağlı. Benimki de öyleydi, şanslıydım." ifadelerini kullandı.

Deniz'in babası Mesut Ünal da oğlunun ilik nakli sayesinde hayata tutunduğuna dikkati çekerek, "Herhangi bir ücret talep edilmeden oğluma ilik nakli yapıldı. Burada önemli olan donör bulunabilmesi. Tüm yurttaşların bu konuya hassasiyet göstermesi çok önemli." dedi.

"Hastaların yaşam şansını yüzde 15 civarında artırıyor"

Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Namık Yaşar Özbek, kan kanseri olarak da adlandırılan löseminin, kan hücrelerinin anormal çoğalmasıyla seyreden bir hastalık olduğunu belirtti.

Lösemi tedavisine öncelikle kemoterapi ile başlandığını söyleyen Özbek, bunun yeterli gelmediği durumlarda ilik nakli yapıldığını kaydetti.

Özbek, ilik naklinin, genellikle ilaç tedavisiyle istenilen iyileşmenin sağlanamadığı riskli gruptaki çocuklara yapıldığını anlatarak, "İlik nakli, hastaların yaşam şansını yüzde 15 civarında artırıyor." dedi.

Lösemili hastalara yapılacak nakillerde, ilk olarak kardeşlerden bağışçı olmalarının istendiğini ifade eden Özbek, "Nakillerde, hastanın kardeşlerinden alınan kök hücreler genellikle en iyi sonucu veriyor. Eğer hastanın kardeşi yoksa anne, baba ve diğer akrabalara geçiyoruz. Eğer aile ve akrabalardan uygun bağışçı bulunamazsa bu sefer akraba dışı, nakil yapılabilecek uygun kişi arıyoruz." dedi.

Özbek, birçok lösemi hastasının akraba dışı nakiller sayesinde sağlığına kavuştuğunu dile getirerek, "Genellikle nakil için gereken bağışçıları TÜRKÖK'ten buluyoruz. Eğer TÜRKÖK veri tabanında uyumlu kişi yoksa, TÜRKÖK kanalıyla yurt dışındaki kemik iliği bankalarına başvuruyoruz." bilgisini paylaştı.

Prof. Dr. Namık Yaşar Özbek, Türkiye genelindeki hastanelerde, 18 yaş altındaki çocuklarda kanser tedavileri ve kemik iliği nakillerinin devlet güvencesi altında ve ücretsiz olduğunu kaydetti.

Kök Hücre, Türkiye, Lösemi, Özbek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lösemi hastası Deniz, tanımadığı bağışçıdan gelen kök hücreyle hayata tutundu - Son Dakika


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