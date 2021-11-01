LÖSEV'den Lösemili Çocuklar Haftası'nda farkındalık çağrısı - Son Dakika

LÖSEV, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda lösemi hastalığı ile mücadele eden çocuklara destek ve lösemiye karşı farkındalık oluşturmak adına bu yıl "Maskemi Atarım, Hayalime Koşarım" mesajı ile dikkat çekiyor.

8 Kasım 1998 de kurulan LÖSEV, kuruluş gününü 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası olarak lösemili çocuklara ve ailelerine armağan etti. Bu yıl da "Maskemi Atarım Hayalime Koşarım" mesajı ile farkındalık yaratmayı hedefleyen LÖSEV (Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı) hafta boyunca tüm Türkiye'de birbirinden farklı etkinliklerle, çocukluk çağı kanserleri içinde en sık görülen lösemiye dikkat çekmeye devam edecek. Haftanın ve löseminin rengi olan 'turuncu' ve birçok farklı etkinlik ile tedavisi süren çocuklara umut aşılanırken, lösemiyle mücadelede bireylere ve topluma düşen görevler vurgulanacak.

Tüm kurum ve kuruluşların, okulların, üniversitelerin destekleri ile hayata geçen 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftasında büyük şehirlerlerde gece aydınlatılan birçok bina, geçit, köprü, gökdelen, anıt, yüzlerce nokta turuncu ışıklandırmalarıyla haftaya destek verecek. Okullarda ders zillerinin LÖSEV Marşı olarak çalacağı haftada LÖSEV tarafından Kasım ayı boyunca farkındalık seminerleri düzenlenecek.

İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere ülke genelinde açılan LSV Dükkan stantlarında anne el emeği ürünlerin satışı ile tedavi gören çocuklara destek sağlanacak.

TURUNCU MASKE İLE HAFTAYA DESTEK ÇAĞRISI

LÖSEV, halkın ve kurumların yanı sıra sosyal sorumluluk sahibi birçok markanın mağaza ve vitrin mankenleri ile çalışanlarının hafta boyunca turuncu maske takarak destek vereceğini şimdiden duyurmaya başladı.

Üniversitelerde aktif gönüllülerin kurduğu LÖSEV Fayda Kulüpleri, LÖSEV - Milli Eğitim Bakanlığı protokolüyle tüm okullarda yürütülen İnci Projesi kapsamında Kardeş Okullarda öğrenciler birbirinden renkli etkinliklerle lösemili kardeşlerine destek verirken, LÖSEV irtibat bürolarının bulunduğu 9 büyük şehirde büyük kortej ve şenlikler gerçekleştirilecek. Haftanın finalinde ise Tüm Türkiye'ye umut aşılayacak haberler ardı ardına paylaşılıyor olacak.

İYİLEŞEN 178 LÖSEMİLİ ÇOCUK MASKE ATIYOR

İstanbul, Ankara ve Nevşehir gezilerinde tedavisini tamamlamış çocuklara özel sürpriz eğlenceler ve maske atma partileri düzenlenecek. Ayrıca iyileşen çocukların Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'e büyüdüklerinde sağlıklı bir gelecek kurmak için çalışacaklarına söz verecek.

#LÖSEMİLİ1ÇOCUĞUNHAYALİ ETİKETİYLE LÖSEMİYE DİKKAT ÇEKİLEBİLİR

Destek olmak isteyen herkes LÖSEV'in sosyal medya hesaplarını takibe alarak, #lösemili1çocuğunhayali etiketi ile hafta boyunca paylaşımlar yapabilir, etkinliklere katılarak lösemiye dikkat çekebilir ve bu mücadelede çocukların sesi olabilecek.