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Lübnan Başbakanı Mikati: "Büyük sorunlarımız var, çözmeye çalışıyoruz" - Son Dakika

Lübnan Başbakanı Mikati: "Büyük sorunlarımız var, çözmeye çalışıyoruz"

08.10.2021 13:47
Lübnan Başbakanı Mikati:

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ülkedeki ekonomik krize işaret ederek, çalışmaya çalıştıkları büyük sorunlar olduğunu söyledi.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ülkedeki ekonomik krize işaret ederek, çalışmaya çalıştıkları büyük sorunlar olduğunu söyledi.

Başbakan Mikati, başkent Beyrut'ta Maruni Patriği Beşara Butrus er-Rai'yi makamında ziyaret ettikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hükümetlerinin eylem planına dair Patrik Rai'ye bilgi verdiğini dile getiren Mikati, "Büyük sorunlarımız var, çözmeye çalışıyoruz. Sorunları görüyoruz ancak imkanlarımız sınırlı." dedi.

Mikati, Suudi Arabistan'a bir ziyaret planının olup olmadığına dair soru üzerine "Suudi Arabistan benim siyasi kıblem, bir Müslüman olmam hasebiyle de kıblemdir." ifadelerini kullandı.

İran destekli Hizbullah'ın ülkeyi kontrol ettiği gerekçesiyle Lübnan'a mesafeli duran Riyad yönetimi, ağustos ayında Lübnan'daki herhangi bir hükümete yapacakları yardımın somut reformlara dayalı olacağını ima etmişti.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor. Lübnan yerel para birimi, 2020 itibarıyla dolar karşısında yüzde 90 değer kaybetti.

BM Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu tarafından 3 Eylül'de yayımlanan araştırma raporunda, Lübnan nüfusunun yüzde 74'ünün yoksulluk çektiğine işaret edilmişti. Raporda, bu oranın 2020 yılında yüzde 55, 2019'de ise yüzde 28 olduğu hatırlatılmıştı.

Suudi Arabistan, Başbakan, Beyrut, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan Başbakanı Mikati: 'Büyük sorunlarımız var, çözmeye çalışıyoruz' - Son Dakika


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