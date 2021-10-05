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Lübnan'da 28 tondan fazla amonyum nitrat ele geçirildi - Son Dakika

Lübnan'da 28 tondan fazla amonyum nitrat ele geçirildi

05.10.2021 19:44
Lübnan'da 28 tondan fazla amonyum nitrat ele geçirildi, System.String[]

Lübnan'da ordu tarafından bir akaryakıt istasyonuna düzenlenen baskında 28 tondan fazla amonyum nitrat ele geçirildi.

Lübnan'da ordu tarafından bir akaryakıt istasyonuna düzenlenen baskında 28 tondan fazla amonyum nitrat ele geçirildi.

Lübnan'ın Baalbek-Hermel Valiliğindeki Arsal kasabasında amonyum nitrat varlığına ilişkin alınan istihbaratın ardından bir akaryakıt istasyonuna ordu tarafından baskın düzenlendi. Ordu tarafından yapılan açıklamada, baskın yapılan akaryakıt istasyonunda 28 bin 275 kilogram amonyum nitrat ele geçirildiği bildirilirken, baskında 1'i Lübnan, 3'ü Suriye uyruklu olmak üzere toplam 4 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve amonyum nitrat örneklerinin inceleme için laboratuvara gönderildiği ifade edildi.

Ele geçirilen amonyum nitratın konsantrasyonunun yüzde 30'u aşması halinde yüksek derecede patlayıcı olarak kabul edilirken, Beyrut Limanı'ndaki 4 Ağustos 2020'deki patlamaya 2 bin 750 kilogram amonyum nitrat neden olmuş, patlama nedeniyle yaklaşık 218 kişi hayatını kaybetmiş, 6 binden fazla kişi de yaralanmıştı.

Öte yandan güvenlik güçleri geçtiğimiz ay Bekaa Ovası yakınlarında bir kamyonda 20 ton amonyum nitrat ele geçirmişti. - BEYRUT

Amonyum Nitrat, Akaryakıt, Lübnan, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Lübnan'da 28 tondan fazla amonyum nitrat ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lübnan'da 28 tondan fazla amonyum nitrat ele geçirildi - Son Dakika
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