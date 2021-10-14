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Lübnan'da Beyrut'taki olaylar için yarın bir günlük yas ilan edildi - Son Dakika

Lübnan'da Beyrut'taki olaylar için yarın bir günlük yas ilan edildi

14.10.2021 19:44
Lübnan'da Beyrut'taki olaylar için yarın bir günlük yas ilan edildi

Lübnan hükümeti, başkent Beyrut'ta göstericiler üzerine ateş açılması sonucu ölenler için yarın bir günlük yas ilan etti.

Lübnan hükümeti, başkent Beyrut'ta göstericiler üzerine ateş açılması sonucu ölenler için yarın bir günlük yas ilan etti.

Lübnan Başbakanlığı'ndan yayımlanan genelgede, bugün Beyrut'ta yaşanan olaylarda hayatını kaybedenler için 15 Ekim Cuma günü yas ilan edildi.

Genelgede, ülke genelindeki tüm kamu kurumlarının kapalı olacağı kaydedildi.

Ne olmuştu?

Şii Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerinin Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan Hristiyan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle bugün Beyrut Adalet Sarayı'na yürüdüğü sırada göstericilerin üzerine ateş açılmış, olayda 6 kişinin öldüğü, 32 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Saldırı Beyrut'un Et-Tayyuna bölgesinde gerçekleşirken olaylar daha sonra Hristiyanların yaşadığı Ayn er-Rumana ve Şiilerin yaşadığı Eş-Şiyah mahallelerinin kesiştiği noktalarda devam etmişti.

Lübnan ordusu, halka "Beyrut'taki çatışma bölgelerini boşaltma" çağrısı yaparak sivilleri koruma önlemleri aldı, ancak başkent sokaklarında korkulu anlar sürüyor.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada 200'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı, 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Şii eski bakanlar, hakim Bitar'ı "fitne çıkarmakla" suçluyor

Şii Emel Hareketinden milletvekilleri Ali Hasan Halil ve Gazi Zuaytir'in avukatları, önceki gün soruşturmayı yürüten hakim Bitar hakkında "görevden alınma" talebiyle dava açmıştı.

Şii eski bakanlar Halil ve Zuaytir, Bitar'ı "Beyrut Limanı patlamasıyla ilgisi olmayan isimleri suçlayarak fitne çıkarmakla" suçluyor.

Bitar ise hakkındaki "görevden alınma" talebi öncesinde son duruşmaya katılmayan Ali Hasan Halil hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.

Beyrut Limanı, Lübnan, Beyrut, Şii, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'da Beyrut'taki olaylar için yarın bir günlük yas ilan edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lübnan'da Beyrut'taki olaylar için yarın bir günlük yas ilan edildi - Son Dakika
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