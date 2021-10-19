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Lübnan'da genel seçimler 27 Mart 2022'de yapılacak - Son Dakika

Lübnan'da genel seçimler 27 Mart 2022'de yapılacak

19.10.2021 12:10
Lübnan'da genel seçimler 27 Mart 2022'de yapılacak

Lübnan Meclisi ülkede genel seçimlerin 27 Mart 2022'de yapılmasına karar verdi.

Lübnan Meclisi ülkede genel seçimlerin 27 Mart 2022'de yapılmasına karar verdi.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, Meclisteki olağan oturumda ülkede gelecek yıl düzenlenmesi planlanan milletvekili seçimlerinin tarihi görüşüldü.

Görüşmeler sonucu oy çokluğuyla seçimlerin 27 Mart 2022'de yapılmasına karar verildiği aktarıldı.

Lübnan'da son genel seçimler Mayıs 2018'de düzenlenmişti.

Normal şartlarda bir sonraki seçimin Mayıs 2022'de yapılması bekleniyordu ancak ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle 2 ay öne çekildiği belirtiliyor.

Milletvekili, 27 Mart, Lübnan, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'da genel seçimler 27 Mart 2022'de yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lübnan'da genel seçimler 27 Mart 2022'de yapılacak - Son Dakika
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