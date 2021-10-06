Lübnan'da İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın ziyareti protesto edildi - Son Dakika

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta toplanan bir grup vatandaş, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın Beyrut'ta gerçekleştireceği ziyareti protesto etti.

Başkent Beyrut'un Eşrefiye bölgesinde yer alan Sasin Meydanı'nda toplanan onlarca vatandaş ve aktivist, resmi temaslarda bulunmak üzere bu akşam ülkeye gelmesi beklenen İranlı Bakan Abdullahiyan'ın ziyaretine karşı bir yürüyüş yaptı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı binasının önüne kadar yürüyen eylemciler, ülkede ordunun dışındaki güçlerin silahlarını bırakması yönündeki uluslararası kararların yürürlüğe girmesi talebinde bulundu.

İran destekli Hizbullah'ın Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın Beyrut Limanı'nda geçen yıl infilak eden amonyum nitrattan haberdar olduğunu savunan eylemci grup, "Burası Lübnan, mollalar rejimine hayır", "Ne silah ne füzeler ne de terör hak ve adaletten daha güçlü değildir", "İran Lübnan'dan dışarı" ve "İşgalci İran'ın Lübnan üzerindeki vesayeti kalksın" yazılı pankartlar taşıdı.

Eylemciler adına bir konuşma yapan Değişim Hareketi Başkanı Elie Mahfuz, "Lübnanlılar olarak, işgalci İran'ın Dışişleri Bakanı'nın Lübnan'ı ziyaret etmesine karşı olduğumuzu dillendirmek için burada bulunuyoruz. Bu ziyaretle 'Lübnan Cumhuriyeti'nin işgal altında olduğu ve İran nüfuzunun bir uzantısından ibaret olduğu' mesajı verilmek isteniyor." dedi.

Mahfuz, kalkınma ve medeniyet çağında olmalarına rağmen işgal nedeniyle karanlık dönemi yaşadıklarını öne sürdü.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan'ın, yarın Beyrut'ta resmi temaslarda bulunmak üzere bu akşam Lübnan'a gelmesi bekleniyor.