Lübnan'daki yakıt krizi nedeniyle halk ulaşım aracı olarak bisikleti tercih eder oldu - Son Dakika

Lübnan'da yaşanan ekonomik kriz, yakıt sıkıntısı ve fiyatlardaki fahiş artış nedeniyle önceleri eğlence, hobi olarak görülen bisiklet artık ulaşım için bir gereksinim haline geldi.

Tarihinin en ciddi ekonomik kriziyle mücadele eden Lübnan'da döviz likidite sorunu nedeniyle elektrik santrallerine akaryakıt güçlükle temin edilirken ülke genelinde birkaç aydır uzun saatler boyunca enerji kesintileri yaşanıyor.

Ekonomik kriz sonucu akaryakıt fiyatlarında ciddi artış söz konusu. Eylül 2020'den Eylül 2021'e akaryakıt fiyatları yaklaşık 9 kat artarken halkın alım gücü büyük ölçüde zayıfladı.

Eylül 2020'de 25 bin Lübnan lirası olan 20 litrelik bir bidon benzinin fiyatı, hükümetin sübvansiyonları azaltmasıyla bugün 207 liraya çıkmış durumda.

Zorlu bir süreçten geçen Lübnanlılar, hayatlarını bir nebze de olsa rahatlatacak çözümler bulmaya çalışıyor. Son zamanlarda özellikle başkent Beyrut'ta ulaşım için bisikleti tercih edenlerin sayısındaki artış dikkati çekiyor.

Ulaşım aracı olarak bisiklet tercih ediliyor

AA muhabirine konuşan Lübnanlı Muhammed Suud, bir bidon benzinin fiyatının asgari ücretin yaklaşık üçte birine denk gelmesinden sonra artık ulaşım için araba yerine bisiklet kullanmaya karar verdiğini ve arabasını birkaç haftadır park yerinden çıkarmadığını söyledi.

Suud, ulaşım için şahsi aracını ya da taksi kullandığında aylık maliyetinin yaklaşık 700 bin Lübnan lirasına ulaştığını belirtti.

Şirketler çalışanlarını bisiklet kullanımına teşvik ediyor

Beyrut'taki bir şirkette müdürlük yapan Halil Hibri de son 5 aydır akaryakıt krizinin yol açtığı sıkıntıların etkisinin vatandaşların ulaşım tercihlerinde açıkça görüldüğünü ifade etti.

Bu krizle baş edebilmek için şirkette bisiklet kullanan çalışanları için iş yerine ulaştıklarında kıyafetlerini değiştirebilecekleri, duş alabilecekleri ek bir alan tahsis edildiğini aktaran Hibri, kendisinin de bisiklet kullandığını kaydetti.

Hibri, şirketinin elinden geldiğince çalışanlarını bisiklet kullanımı için teşvik ettiğini ve desteklediğini dile getirdi.

Lübnanlı şirket müdürü, bisiklet kullanımının yakıttan tasarrufun yanı sıra özellikle gündüz saatlerinde yaşanan trafik sıkıntısını da hafifleteceğini sözlerine ekledi.

Bisiklet kullanımına yönelik yoğun talep

Beyrut'ta bisikleti sürdürülebilir ve uygun bir kentsel hareketlilik biçimi olarak tanıtma misyonunu benimseyen "Chain Effects" Derneği kurucularından Nadia Raad ise günümüzde insanların çoğunun bisiklet kullanımı dışında başka bir seçeneği olmadığını belirtti.

Derneğin, araç yerine bisiklet kullanmak isteyen vatandaşlardan çok sayıda mesaj aldığını kaydeden Raad, dernek olarak bu kişilere bazı tavsiyeler vererek uyarılarda bulunduklarını aktardı.

Raad, son zamanlarda özellikle mesai saatlerinde trafikte bisiklet kullanan sayısında artışın gözlemlendiğini ifade etti.

Bununla birlikte Beyrut sokaklarında bisiklet kullanımı sırasında bazı zorlukların da yaşandığına dikkati çeken Raad, bunun altyapıyı ve güvenli geçiş yolları tahsis edilmemesinden kaynaklandığını ve pek çok ülkede bu sorunla karşılaşıldığını söyledi.

Raad, "Beyrut'ta bisiklet kullanımı sandığımız kadar tehlikeli değil. Şu anda bu tür sürdürülebilir, çevre ve insan dostu ulaşıma geçiş yapmak için önümüzde bir fırsat var." dedi.

Başkent Beyrut'ta toplu taşıma için minibüslerin yanı sıra taksiler kullanılıyor. Şehirde genellikle maliyeti daha ucuz olan metro veya tren gibi diğer toplu taşıma araçları bulunmaması bölgeler arasındaki ulaşımı zorlaştırıyor.