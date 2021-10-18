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Lübnan'dan bu yılın ilk 4 ayında 230 bin kişi göç etti - Son Dakika

Lübnan'dan bu yılın ilk 4 ayında 230 bin kişi göç etti

18.10.2021 14:39
Lübnan'dan bu yılın ilk 4 ayında 230 bin kişi göç etti

Ekonomik krizin derinleştiği Lübnan'dan bu yılın ilk 4 ayında yaklaşık 230 bin kişinin göç ettiği belirtildi.

Ekonomik krizin derinleştiği Lübnan'dan bu yılın ilk 4 ayında yaklaşık 230 bin kişinin göç ettiği belirtildi.

Göçler üzerine araştırma yapan Lübnan merkezli sivil toplum örgütü Labora'nın Müdürü Tony Hadra, ülkede farklı nedenlerden dolayı gerçekleşen göçlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hadra, başta ekonomi olmak üzere son dönemde ülkenin içinden geçtiği krizler nedeniyle 2021'in ilk 4 ayında toplam 230 bin Lübnanlının ülkeden göç ettiğini söyledi.

Çifte vatandaşlığı bulunan Lübnanlıların yüzde 90'ının eylül ayında ülkeden çıkış yaptığını belirten Hadra, söz konusu kişilerin hangi ülkelere göç ettiğine ilişkin ise bilgi vermedi.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Lübnan, özellikle 2019'dan bu yana ciddi bir ekonomik krizle mücadele ediyor.

Merkez Bankasındaki dolar likidite sorunu ve döviz rezervlerinin erimesi, ülkede başka ciddi krizlerin de patlak vermesine yol açtı.

Lübnan lirası ABD doları karşısında yüzde 90'a varan bir değer kaybı yaşadı ve ülkede resmi olmayan verilere göre enflasyon yüzde 700 arttı.

Birleşmiş Milletlerin1 Temmuz'da yayımladığı değerlendirme raporunda, Lübnanlıların yarısından fazlasının yoksulluk sınırı altında yaşadığı, yaşam şartlarının 1975-1990 yıllarındaki iç savaş döneminden bile daha kötü olduğu vurgulandı.

Ekonomik Kriz, Ekonomi, Lübnan, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'dan bu yılın ilk 4 ayında 230 bin kişi göç etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lübnan'dan bu yılın ilk 4 ayında 230 bin kişi göç etti - Son Dakika
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