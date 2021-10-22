Lübnan Güçleri Partisi Başkanı Caca'nın, Beyrut'taki saldırı nedeniyle ifadeye çağrıldığı iddia edildi - Son Dakika

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Şii Hizbullah ve Emel Hareketi mensuplarının öldürülmesinden sorumlu tutulan Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi Genel Başkanı Semir Caca'nın ifade vermesi için askeri mahkemece çağrıldığı öne sürüldü.

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen el Meyadin televizyonunda yer alan habere göre, 14 Ekim'de Beyrut'un Tayyuna bölgesinde meydana gelen silahlı çatışmada 7 kişinin hayatını kaybetmesinden sorumlu tutulan Caca'nın askeri mahkemece ifadeye çağrıldığı iddia edildi.

Olayla bağlantılı olarak gözaltına alınan kişilerin itiraflarında Caca'dan söz ettiği bilgisine yer verilen haberde, Mahkeme Başkanı Yargıç Fadi Akiki'nin Tayyuna olayına ilişkin Caca'nın savunmasını almak istediği kaydedildi.

Bu iddiaların ülke gündemine düşmesinden sonra Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Caca ise söz konusu askeri mahkemeyi tarafsız olmamakla suçladı.

Yasal bir partinin başkanı olarak kendisinin yasalardan üstün olmadığını belirten Caca, dolaylı bir şekilde "Hizbullah imasında bulunarak" Lübnan'daki bazı partilerin yasaların üstünde olduğu eleştirisinde bulundu.

Caca, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın da Akiki'nin huzurunda ifade vermesini istediğini belirtti.

Beyrut'ta yaşanan olaylar

Lübnan'da Şii Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerinin Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan Hristiyan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle 14 Ekim'de Beyrut Adalet Sarayına yürüdüğü sırada göstericilerin üzerine ateş açılmış, olayda 7 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Saldırı Beyrut'un Tayyuna bölgesinde gerçekleşirken, olaylar daha sonra Hristiyanların yaşadığı Ayn er-Rumana ve Şiilerin yaşadığı Eş-Şiyah mahallelerinin kesiştiği noktalarda yaklaşık 5 saat boyunca devam etmişti.

Hizbullah ve Emel Hareketi, destekçilerinin üzerine ateş açılmasından Lübnan Güçleri Partisine bağlı silahlı grupları sorumlu tutmuştu.

Lübnan Güçleri Partisi ise Hizbullah ve Emel Hareketinin suçlamalarından sonra yaptığı açıklamada, "Hizbullah'ın ülkede düştüğü zor durumdan kurtulmak için acı olayları fırsata çevirmek üzere suçlayıcı bir tutum sergilediğini" savunmuştu.