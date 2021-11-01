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Lübnan'ın en eski İngilizce gazetesi "The Daily Star" ekonomik kriz nedeniyle kapandı - Son Dakika

Lübnan'ın en eski İngilizce gazetesi "The Daily Star" ekonomik kriz nedeniyle kapandı

01.11.2021 23:02
Lübnan'ın en eski İngilizce gazetesi

Yaklaşık 70 yıllık yayın hayatıyla Lübnan'ın en eski günlük İngilizce gazetesi konumunda bulunan "The Daily Star" ekonomik kriz nedeniyle kapatıldı.

Yaklaşık 70 yıllık yayın hayatıyla Lübnan'ın en eski günlük İngilizce gazetesi konumunda bulunan "The Daily Star" ekonomik kriz nedeniyle kapatıldı.

Lübnan basınında yer alan haberlere göre The Daily Star Genel Yayın Yönetmeni Nadim Ladki, tüm çalışanlara gönderdiği e-postayla gazetenin ve internet sitesinin kapatıldığını duyurdu.

Ladki, mesajında, "Buruk bir kalple, The Daily Star çalışanlarının tümünün 31 Ekim 2021 itibarıyla işten çıkarıldığını üzülerek belirtmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

Kamel Mrowa tarafından 1952'de kurulan gazete son yıllarda ciddi ekonomik kriz içindeydi. Bu nedenle geçen yıl günlük gazetenin basımı durdurulmuştu. Gazetenin internet sitesi de 13 Ekim'den bu yana düzenli bir şekilde güncellenmiyordu.

Yayın hayatında sıkıntılar eksik olmadı

Lübnan'ın en eski günlük İngilizce gazetesi The Daily Star, daha önce de çeşitli nedenlerle yayın hayatına ara vermek zorunda kalmıştı.

Ülkede 1975-1990 yıllarındaki iç savaş döneminde iki kez yayınını durduran gazete savaşın ardından 1996'da yeniden okurlarıyla buluştu. Gazete 2009'da yine ekonomik kriz nedeniyle bir süre yayımlanamadı.

Gazetenin sahibinin eski Başbakan ve Müstakbel Hareketi lideri Saad Hariri olduğu iddia ediliyor. Hariri ailesine ait Müstakbel televizyonu da yine ekonomik kriz nedeniyle iki yıl önce kapatılmıştı.

Lübnan'daki iç savaşın sona ermesinin ardından başta Körfez ülkeleri olmak üzere birçok Arap medyasının merkezi Beyrut olmuştu.

Ancak son birkaç yıldır ekonomik kriz ve Lübnan ile yaşanan siyasi gerilimler nedeniyle Körfez medyası Birleşik Arap Emirlikleri'ne ya da Suudi Arabistan'a taşınıyor.

Ekonomik Kriz, Daily Star, İngilizce, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan'ın en eski İngilizce gazetesi 'The Daily Star' ekonomik kriz nedeniyle kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lübnan'ın en eski İngilizce gazetesi "The Daily Star" ekonomik kriz nedeniyle kapandı - Son Dakika
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