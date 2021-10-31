Lübnan, Körfez ülkeleriyle yaşadığı diplomatik krizin çözümü nedeniyle Katar'a teşekkür etti - Son Dakika

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib'in, ülkesiyle Körfez ülkeleri arasında yaşanan diplomatik krizin çözümü için sarf edilen tüm çabalardan ötürü Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'ye teşekkür ettiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Buhabib Katarlı mevkidaşı Al Sani'yi telefonla aradı.

Körfez ve diğer Arap ülkeleriyle iletişimin önemine vurgu yapan Buhabib, Lübnan'ın krizin çözülmesi ve ilişkilerin eski haline dönmesi için tüm tedbirleri alacağını ifade etti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib, söz konusu krizin çözülmesi ve tansiyonun düşürülmesi için sarf edilen tüm çabalardan ötürü Katarlı mevkidaşına teşekkür etti.

Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin Yemen'le ilgili Riyad yönetimini eleştiren açıklamaları üzerine Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt ve BAE, Lübnan'daki büyükelçisini geri çağırmıştı.

Katar Dışişleri Bakanlığı ise Kardahi'nin Suudi Arabistan'ı eleştiren ifadelerine tepki göstererek Lübnan'a gerginliği ortadan kaldırmak için acil adım atma çağrısında bulunmuş ancak büyükelçisini geri çağırmamıştı.