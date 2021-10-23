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Lübnan Maruni Patriği, Hizbullah'ın hedefindeki Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi Başkanı Caca'ya destek verdi - Son Dakika

Lübnan Maruni Patriği, Hizbullah'ın hedefindeki Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi Başkanı Caca'ya destek verdi

23.10.2021 22:35
Lübnan Maruni Patriği, Hizbullah'ın hedefindeki Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi Başkanı Caca'ya destek verdi

Lübnan Maruni Patriği Mar Beşara Butrus er-Rai, Şii Hizbullah ve Emel Hareketi mensuplarının öldürülmesiyle suçlanan Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi lideri Semir Caca'ya yayınladığı bir açıklamayla dolaylı bir şekilde destek çıktı.

Lübnan Maruni Patriği Mar Beşara Butrus er-Rai, Şii Hizbullah ve Emel Hareketi mensuplarının öldürülmesiyle suçlanan Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi lideri Semir Caca'ya yayınladığı bir açıklamayla dolaylı bir şekilde destek çıktı.

Rai, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın, ısrarla Caca'yı Tayyuna saldırısından sorumlu tutması ve ülkede devam eden siyasi gerginlik üzerine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında, Hizbullah'ın, 4 Ağustos 2020'deki Beyrut Limanı patlaması soruşturmasını yürüten Yargıç Tarık Bitar'ın görevden alınması girişimlerine değinen Rai, "Yargı, olayların çözümüdür, sebebi değil." ifadesini kullandı.

İsim vermeden Hizbullah'ın hedefindeki Hristiyan lider Caca'yı destekleyen Rai, "Kendi onurunu ve bölgesinin güvenliğini koruyanların haksızlığa maruz kalmasını kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Caca'nın liderliğindeki Lübnan Güçleri Partisi'nden söz eden Rai, "Bunlar, diğerleriyle birlikte Lübnan'a sahip çıktı, ülkenin birlik ve egemenliği için binlerce şehit verdi." diye konuştu.

Hizbullah sempatizanları ise Rai'nin Caca'yı dolaylı bir şekilde destekleyen açıklamalarına tepki gösterip, patriği tarafsız olmamakla suçladı.

Tayyuna'daki silahlı çatışma

Lübnan'da Şii Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerinin Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan Hristiyan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle 14 Ekim'de Beyrut Adalet Sarayına yürüdüğü sırada göstericilerin üzerine ateş açılmış, olayda 7 kişinin öldüğü, onlarca kişi yaralanmıştı.

Saldırı Beyrut'un Tayyuna bölgesinde gerçekleşirken, olaylar daha sonra Hristiyanların yaşadığı Ayn er-Rumana ve Şiilerin yaşadığı Eş-Şiyah mahallelerinin kesiştiği noktalarda yaklaşık 5 saat boyunca devam etmişti.

Hizbullah ve Emel Hareketi, destekçilerinin üzerine ateş açılmasından Lübnan Güçleri Partisine bağlı silahlı grupları sorumlu tutmuştu.

Lübnan Güçleri Partisi ise Hizbullah ve Emel Hareketinin suçlamalarından sonra yaptığı açıklamada, "Hizbullah'ın ülkede düştüğü zor durumdan kurtulmak için acı olayları fırsata çevirmek üzere suçlayıcı bir tutum sergilediğini" savunmuştu.

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen el Meyadin televizyonunda dün yer alan haberde, Caca'nın askeri mahkemece ifadeye çağrıldığı iddia edilmişti.

Bu iddialar üzerine bir açıklama yapan Caca ise söz konusu askeri mahkemeyi tarafsız olmamakla suçlayıp, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın da ifade vermesini istediğini belirtmişti.

Hristiyan, Hizbullah, Beyrut, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan Maruni Patriği, Hizbullah'ın hedefindeki Hristiyan Lübnan Güçleri Partisi Başkanı Caca'ya destek verdi - Son Dakika


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