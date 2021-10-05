Lübnan ordusu: Arsal'da 28 tondan fazla amonyum nitrat ??ele geçirildi - Son Dakika

Lübnan ordusu, ülkenin doğusunda Suriye sınırındaki Arsal beldesinde 28 tondan fazla amonyum nitrat ele geçirildiğini duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, alınan ihbar üzerine 4 Ekim'de Beka vilayetine bağlı Arsal beldesindeki bir akaryakıt istasyonuna baskın düzenlendiği belirtildi.

Akaryakıt istasyonunda çuvallara doldurulmuş haldeki 28 ton 275 kilogram amonyum nitratın ele geçirildiği ve söz konusu amonyum nitratın yüzde 26 nitrojen içerdiği aktarıldı.

Baskın sırasında biri Lübnan vatandaşı, 2'si Suriyeli olmak üzere 3 kişinin gözaltına alındığı ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, 18 Eylül'de, Beka Vadisi bölgesinde bir kamyonda 20 ton amonyum nitrat ele geçirildiğini açıklamıştı.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada 200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaralanan 6 bini aşkın kişinin 1000'den fazlası engelli hale gelmiş, 300 bin kişi de yerinden olmuştu.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.