Üye Girişi
Lübnan, Türkiye'nin yenilenebilir enerji tecrübesinden yararlanmak istiyor - Son Dakika

Lübnan, Türkiye'nin yenilenebilir enerji tecrübesinden yararlanmak istiyor

19.10.2021 13:55
Lübnan, Türkiye'nin yenilenebilir enerji tecrübesinden yararlanmak istiyor

Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin, ülkesinin geleneksel enerjiye olan bağımlılıktan kurtulması için Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynakları konusundaki tecrübelerinden yararlanmak istediğini söyledi.

Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin, ülkesinin geleneksel enerjiye olan bağımlılıktan kurtulması için Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynakları konusundaki tecrübelerinden yararlanmak istediğini söyledi.

Yasin, AA muhabirine ülkesinin içerisinde bulunduğu kronik elektrik krizinin çözümü için alternatif kaynakların temin edilmesiyle toplu taşımanın kalkındırılması hakkında açıklamalarda bulundu.

Lübnan'daki elektrik üretimi için geleneksel enerji kaynakları petrol ve doğal gaza olan bağımlılığının yüzde 95 civarında olduğunu belirten Yasin, ülkenin elektrik krizinden kurtulması için hükümetin alternatif enerji kaynakları temin etmesi gerektiğini söyledi.

Bu konuda Türkiye'nin kendileri için bir model teşkil edebileceğini belirten Yasin, "Lübnan'ın elektrik hususunda, geleneksel enerji kaynaklarına olan bağımlılığının azaltılması için Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki tecrübesinden faydalanmalı diye düşünüyoruz." dedi.

Yasin, ülkesinin, çevreci ekonomiyle hazırlanma kapsamında, teknolojisi "çevre dostu" olan yenilenebilir enerji için adımlar atması gerektiğini kaydetti.

Enerji ve çevre sağlığı konusunda, Lübnan'da toplu taşımanın yeniden kalkındırılmasının önemine değinen Bakan Yasin, "Ülkenin bu süreçte çok ciddi bir şekilde toplu taşımaya ihtiyacı var. Otobüs gibi çevre dostu taşıtların hizmete sokulması gerekiyor. Bunun için de yine elektrik enerjisine ihtiyaç var." diye konuştu.

Lübnan'ın toplu taşıma sistemine sahip olabilmesi için Enerji ve UIaştırma Bakanlığı'nın şu anda bir çalışma yürüttüğünü belirten Yasin, "Çevre dostu böylesi teknolojileri bulunan Fransa ve Türkiye gibi ülkelerle tecrübe paylaşımı konusunda Lübnan'ın iş birliği ihtimali söz konusudur." dedi.

Toplu taşıma dosyasının görüşülmek üzere Bakanlar Kurulu gündemine alındığını söyleyen Yasin, "Özellikle Türkiye gibi otobüs üretimi yapan ülkelerin Lübnan'a nasıl yardımlar sunulabileceği ele alınmayı bekliyor." bilgisini verdi.

Yasin, bizzat kendisinin Türkiye'deki bazı otobüs firmalarıyla bağlantıya geçip, fiyat teklifi ve diğer detay bilgilerini aldığını aktardı.

Lübnan'daki elektrik üretimi ve toplu taşıma

Ülkenin en büyük kenti olan başkent Beyrut'ta başta metro olmak üzere tramvay ve otobüs gibi büyük toplu taşıma araçları bulunmuyor.

Araç fiyatlarının yüksek olmaması ve yakıt fiyatlarının da düşük olması dolayısıyla, toplu taşımada genellikle taksi ve kısmen de dolmuşlar kullanılıyor.

Ancak akaryakıt fiyatlarında son 3 ay itibariyle birden meydana gelen zamlar, ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle yakıtın teminindeki aksaklıklar, toplu taşımanın önemini bir kez daha gündem getirdi.

Ayrıca, Lübnan'da elektriğin yüzde 95'i genellikle petrol yakıtı ve kısmen de doğal gaz ile çalışan, altyapısı yetersiz sürekli kesintilere sebebiyet veren tesislerde üretiliyor.

Vatandaşlar, şu anda Lübnan Elektrik Kurumu'ndan günlük maksimum 3 saat devlet elektriği hizmeti alabiliyor.

Yenilenebilir Enerji, Türkiye, Enerji, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan, Türkiye'nin yenilenebilir enerji tecrübesinden yararlanmak istiyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

16 yaşındaki lise öğrencisinin kalbinden bıçaklanarak ölmesinin altında yatan sebep düelloymuş 13:47 16 yaşındaki lise öğrencisinin kalbinden bıçaklanarak ölmesinin altında yatan sebep düelloymuş Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 3.550 liraya çıkması bekleniyor 13:36 Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 3.550 liraya çıkması bekleniyor Milli futbolcunun babası Hüseyin Çalhanoğlu tatil için geldiği memleketinde tilkiyi eliyle besledi 13:32 Milli futbolcunun babası Hüseyin Çalhanoğlu tatil için geldiği memleketinde tilkiyi eliyle besledi
Manchester United'da ya Ronaldo gidecek ya da hoca 13:26 Manchester United'da ya Ronaldo gidecek ya da hoca Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 zam yaptı 13:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 zam yaptı İstanbul'un popüler ilçesi Arnavutköy'de korkutan moloz manzarası! Fark edemeyen araçlar kaza yapıyor 12:32 İstanbul'un popüler ilçesi Arnavutköy'de korkutan moloz manzarası! Fark edemeyen araçlar kaza yapıyor
Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor? 12:06 Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor? Bilim insanlarından H5N6 uyarısı: Koronavirüsten çok daha tehlikeli, bulaştığı insanların çoğunu öldürüyor 11:53 Bilim insanlarından H5N6 uyarısı: Koronavirüsten çok daha tehlikeli, bulaştığı insanların çoğunu öldürüyor

Son Dakika Haberleri
13:50 Trabzonspor'un oyuncusu Anastasios Bakasetas'a Sporting Lizbon'dan reddedilemeyecek teklif
13:46 16 yaşındaki lise öğrencisinin kalbinden bıçaklanarak ölmesinin altında yatan sebep düelloymuş
13:36 Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 3.550 liraya çıkması bekleniyor
13:34 Son dakika! Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor
13:32 Milli futbolcunun babası Hüseyin Çalhanoğlu tatil için geldiği memleketinde tilkiyi eliyle besledi
13:30 Grip tehdidi yayılıyor! Belirtileri normal gribe benziyor ama hastalık çok daha ağır seyrediyor
13:26 Manchester United'da ya Ronaldo gidecek ya da hoca
13:21 Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi
13:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 zam yaptı
12:37 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
Trabzonspor'un oyuncusu Anastasios Bakasetas'a Sporting Lizbon'dan reddedilemeyecek teklif Trabzonspor'un oyuncusu Anastasios Bakasetas'a Sporting Lizbon'dan reddedilemeyecek teklif         
13:51
Bakire değil diye ağabeyi tarafından öldürülen genç kız bakire çıktı! İhbar mektubu 17 yıl sonra ağabeyi tutuklattı Bakire değil diye ağabeyi tarafından öldürülen genç kız bakire çıktı! İhbar mektubu 17 yıl sonra ağabeyi tutuklattı         
13:41
Son dakika! Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor Son dakika! Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor         
13:34
Grip tehdidi yayılıyor! Belirtileri normal gribe benziyor ama hastalık çok daha ağır seyrediyor Grip tehdidi yayılıyor! Belirtileri normal gribe benziyor ama hastalık çok daha ağır seyrediyor         
13:31
Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi         
13:22
Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor         
12:39
TÜSİAD'tan, Türkiye'nin geleceği ile ilgili korkutan uyarı: Mahşerin dört atlısı üzerimize geliyor TÜSİAD'tan, Türkiye'nin geleceği ile ilgili korkutan uyarı: Mahşerin dört atlısı üzerimize geliyor         
12:29
Amatör dalgıç tarafından bulunan değeri paha biçilemeyen dev kılıcın yerini kimse bilmiyor Amatör dalgıç tarafından bulunan değeri paha biçilemeyen dev kılıcın yerini kimse bilmiyor         
11:54
Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi         
11:43
Son Dakika! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na, İmamoğlu tavsiyesi verdi: Bürokrasiye değil İBB Başkanı'na kafa yor Son Dakika! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na, İmamoğlu tavsiyesi verdi: Bürokrasiye değil İBB Başkanı'na kafa yor         
11:18
Mohamed Salah'tan önemli imza! Ronaldo'nun kazancını arkada bırakacak Mohamed Salah'tan önemli imza! Ronaldo'nun kazancını arkada bırakacak         
11:17
Sinirlerine hakim olamayan Okan Kurt'un bir kişiye saldırdığı anlar kameraya yansıdı Sinirlerine hakim olamayan Okan Kurt'un bir kişiye saldırdığı anlar kameraya yansıdı         
10:59
Kayıp 1 milyon 800 bin TL'yi sahibine ulaştırdı, hediye olarak teşekkür aldı Kayıp 1 milyon 800 bin TL'yi sahibine ulaştırdı, hediye olarak teşekkür aldı         
10:54
İstanbul'da taksiler için yeni dönem başlıyor! Plaka tahsisinde yeni sisteme geçiliyor İstanbul'da taksiler için yeni dönem başlıyor! Plaka tahsisinde yeni sisteme geçiliyor         
10:40
Özdemir Bayraktar'ın ölümü sonrası en çok paylaşılan fotoğrafın detayları ortaya çıktı Özdemir Bayraktar'ın ölümü sonrası en çok paylaşılan fotoğrafın detayları ortaya çıktı         
10:02
Müzisyen Erdal Erdoğan, sahne aldığı düğünde saldırıya uğradı! O anlar kameraya yansıdı Müzisyen Erdal Erdoğan, sahne aldığı düğünde saldırıya uğradı! O anlar kameraya yansıdı         
09:58
MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damga vurdu! Yüzde 55'le zirvede yer aldı MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damga vurdu! Yüzde 55'le zirvede yer aldı         
07:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2021 14:00:20. #1.13#
SON DAKİKA: Lübnan, Türkiye'nin yenilenebilir enerji tecrübesinden yararlanmak istiyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement