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Lübnan yargısı Beyrut'ta 14 Ekim'deki çatışmalarla bağlantılı 68 kişiyi sorguladı - Son Dakika

Lübnan yargısı Beyrut'ta 14 Ekim'deki çatışmalarla bağlantılı 68 kişiyi sorguladı

25.10.2021 14:29
Lübnan yargısı Beyrut'ta 14 Ekim'deki çatışmalarla bağlantılı 68 kişiyi sorguladı

Lübnan'da 14 Ekim'de Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerinin üzerine ateş açıldığı ve 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışmayla bağlantılı olarak şu ana kadar 68 kişinin sorgulandığı bildirildi.

Lübnan'da 14 Ekim'de Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerinin üzerine ateş açıldığı ve 7 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı çatışmayla bağlantılı olarak şu ana kadar 68 kişinin sorgulandığı bildirildi.

Yerel medyada çıkan haberlerde, askeri mahkeme başkanı hakim Fadi Akiki tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin yeni bilgiler paylaşıldı.

Akiki'nin, başkent Beyrut'taki Tayyuna bölgesinde 14 Ekim'de yaşanan olaya ilişkin 18'i tutuklu 68 zanlıyı sorguladığı ve yasal işlemlerin devam ettiği kaydedildi.

Sorgulanan zanlılara "ülkede mezhep çatışması çıkarma, adam öldürme, izinsiz silah taşıma ve çatışmaya girme" gibi suçlamalar yöneltildiği aktarıldı.

Beyrut'ta 14 Ekim'de yaşanan olaylar

Lübnan'da Şii Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerinin Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan Hristiyan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle 14 Ekim'de Beyrut Adalet Sarayı'na yürüdüğü sırada göstericilerin üzerine ateş açılmış, olayda 7 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Saldırı Beyrut'un Tayyuna bölgesinde gerçekleşirken, olaylar daha sonra Hristiyanların yaşadığı Ayn er-Rumana ve Şiilerin yaşadığı Eş-Şiyah mahallelerinin kesiştiği noktalarda yaklaşık 5 saat boyunca devam etmişti.

Hizbullah ve Emel Hareketi, destekçilerinin üzerine ateş açılmasından Lübnan Güçleri Partisine bağlı silahlı grupları sorumlu tutmuştu.

Lübnan Güçleri Partisi ise Hizbullah ve Emel Hareketinin suçlamalarından sonra yaptığı açıklamada, "Hizbullah'ın ülkede düştüğü zor durumdan kurtulmak için acı olayları fırsata çevirmek üzere suçlayıcı bir tutum sergilediğini" savunmuştu.

Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen "El-Meyadin" televizyonunda yer alan haberde, Lübnan Güçleri Partisi Genel Başkanı Semir Caca'nın askeri mahkemece ifadeye çağrıldığı iddia edilmişti.

Bu iddialar üzerine bir açıklama yapan Caca ise söz konusu askeri mahkemeyi tarafsız olmamakla suçlayıp, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın da ifade vermesini istemişti.

Hizbullah, Lübnan, Silah, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lübnan yargısı Beyrut'ta 14 Ekim'deki çatışmalarla bağlantılı 68 kişiyi sorguladı - Son Dakika


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