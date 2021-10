Lucy, Orhan Pamuk'tan Alıntı ve Türk Atasözünü Uzaya Taşımış - Son Dakika

Cape Canaveral Üssünden Atlas V 401 roketiyle fırlatılan ve Jüpiter'in çevresindeki Trojan (Truva) Asteriotlerini inceleyecek olan Lucy uzay aracı yanında Dünya'dan toplam 20 mesaj da taşıyor.

Lucy'nin Güneş Sistemi içindeki yolculuğu boyunca taşıyacağı bir plakada Nobelli yazar Orhan Pamuk imzalı Kara Kitap'tan bir alıntı ve ünlü Türk atasözlerinden biri de yer aldığı ortaya çıktı.

Plakaya kazınan Kara Kitap'tan alıntı şöyle:

"Daha çok sevmek, daha çok gülmek, daha çok düşünmek isterdik. Daha çok görmek, daha çok anlamak, daha çok güvenmek isterdik. Şimdi bizden kalanlar bu istekler ve bu kelimeler. Huzur, rüyalar, uyku ve öpüşler vardı. İnsanlar, meyveler, kağıtlar ve kalemler de vardı. Çünkü hiçbir şey hayat kadar şaşırtıcı olamaz. Yazı hariç. Evet, tabii, tek teselli yazı hariç." – Orhan Pamuk, Kara Kitap

ATASÖZÜ ŞAİRDEN

Lucy'de yer alan Türkiye kaynaklı bir başka alıntı ise ABD'li şair Billy Colins'in ağzından dökülüyor:

"Ağaca balta vurmuşlar, 'Sapı bedenimden,' demiş."

Türk atasözünün İngilizce çevirisi plakadaki yerini alanlar arasında.

12 yıl uzay yolculuğu yapacak olan "Lucy" adını, Donald Johanson ve Tom Gray tarafından 24 Kasım 1974'te Etiyopya'da bulunan erken bir insansı fosilleşmiş iskeletinden alıyor. O iskeletin ismi de The Beatles'ın ünlü Lucy in the Sky With Diamonds şarkısından geliyor.

