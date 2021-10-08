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Luis Bunuel'in başyapıtlarından "Nazarin" filminin sergisi Sinema Müzesi'nde açıldı - Son Dakika

Luis Bunuel'in başyapıtlarından "Nazarin" filminin sergisi Sinema Müzesi'nde açıldı

08.10.2021 21:26

Sürrealist filmlerin yönetmeni Luis Bunuel'in başyapıtlarından "Nazarin" filminin, kamera arkası sergisi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla açıldı.

Sürrealist filmlerin yönetmeni Luis Bunuel'in başyapıtlarından "Nazarin" filminin, kamera arkası sergisi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla açıldı.

Küratörlüğünü Hector Orozco'nun üstlendiği sergi, Madrid'in ardından ilk kez İstanbul Sinema Müzesi'nde sinemaseverlerle buluştu.

Manuel Alvarez Bravo tarafından çekilen orijinal negatiflerden basılan fotoğrafların yer aldığı sergi, Nazarin filminin 1958 yılında kullanılan tanıtım materyalleri, kamera arkası ses kayıtları ve videolardan oluşan 131 parça eseri içeriyor.

Serginin açılışında konuşan Bakan Ersoy, Kovid-19 salgının ardından normalleşmenin çok hızla ilerlediğini ve bu durumun kültür sanat alanına da yayıldığını söyledi.

Bakan Ersoy, İstanbul'un dünyanın kültür başkentlerinden biri olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bunu uluslararası etkinliklerle taçlandırmak da bizim öncelikli görevimiz. Bu sergiye de Meksika Büyükelçiliğine vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyorum. Luis Bunuel, İspanyol asıllı bir yapımcı. Sürrealist sinemanın en önde gelen isimlerinden. 'Nazarin' sergisindekiler de 1958 yılında çekmiş olduğu filmin back stage görüntüleri ki, o da Meksika'nın en önemli fotoğraf sanatçılarından Manuel Alvarez Bravo tarafından çekilmiş fotoğraflar. Madrid'ten sonra ikinci durak olarak İstanbul'un seçilmiş olması bizi çok sevindiriyor."

İstanbul'un yanı sıra Türkiye'nin birçok şehrinde kültür sanat etkinliklerinin gittikçe artacağını vurgulayan Bakan Ersoy, "Biliyorsunuz Beyoğlu Kültür Yolu birçok yapımı restorasyonla ve 3 yıl önce başlayan bir çalışmaydı. Restorasyonlar tamamlandı. Binalar hızlı bir şekilde hizmete giriyor. Atatürk Kültür Merkezi'ni de 29 Ekim'de hizmete açıyoruz ve çok büyük etkinliklerle Beyoğlu Kültür Yolu'nun ikinci aşamasına geçiyoruz." diye konuştu.

Açılışa katılan Meksika'nın Türkiye Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez ise Luis Bunuel gibi çok önemli bir İspanyol yönetmenin Meksika'da çektiği filmin bu sergisinde olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür etti.

Sergiye konuk olan sinema yazarı Atilla Dorsay ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, büyük bir şevk ve mutlulukla sergiye geldiğini belirterek, sergiyi iki kültürün buluşması olarak tanımladı.

Sergi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Televisa Vakfı (Fundacion Televisa), Meksika Büyükelçiliği, Film Yönetmenleri Derneği ve İstanbul Sinema Müzesi iş birliği ile gerçekleştiriliyor.

Sergi süresince "Nazarin" filminin yanı sıra Bunuel'in ünlü filmleri "Unutulan" (1950), "O" (1952), "Bir Suçun Denemesi" (1955), "Viridiana" (1961) ve "Yok Edici Melek" (1962) filmleri de tarihi Atlas 1948 Sineması'nda izlenebilecek.

Sergi, 21 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

"Nazarin" filmi hakkında

Benito Perez Galdos romanından uyarlanan ve Meksika'da yaşayan bir rahibin iç sorgulamalarını konu alan "Nazarin", Luis Bunuel tarafından 1958'de Meksika'da çekildi.

Bunuel'in en şahsi filmlerinden biri olarak tarihe geçen "Nazarin", aynı yıl Cannes Film Festivali'nde Uluslararası Ödüle layık görüldü.

"Nazarin", 60 yıl sonra yeniden restore edilerek 2019 yılında bir kez daha Cannes Film Festivali'nde izleyiciyle buluşmuştu.

Luis Bunuel'in başyapıtlarından Nazarin filminin sergisi Sinema Müzesi'nde açıldı
Luis Bunuel'in başyapıtlarından Nazarin filminin sergisi Sinema Müzesi'nde açıldı
Luis Bunuel'in başyapıtlarından Nazarin filminin sergisi Sinema Müzesi'nde açıldı
Luis Bunuel'in başyapıtlarından Nazarin filminin sergisi Sinema Müzesi'nde açıldı
Luis Bunuel'in başyapıtlarından Nazarin filminin sergisi Sinema Müzesi'nde açıldı

Luis Bunuel, İstanbul, Sonora, Sinema, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Luis Bunuel'in başyapıtlarından 'Nazarin' filminin sergisi Sinema Müzesi'nde açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Luis Bunuel'in başyapıtlarından "Nazarin" filminin sergisi Sinema Müzesi'nde açıldı - Son Dakika
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