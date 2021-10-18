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Lüks araçta başlayan alacak verecek kavgası kazayla son buldu - Son Dakika

Lüks araçta başlayan alacak verecek kavgası kazayla son buldu

18.10.2021 19:47

Lüks araçta başlayan alacak verecek kavgası kazayla son buldu Kaza sonrası sürücü yaralanırken, tartıştığı iki şahıs kaçtı Gaziantep'te, seyir halindeki lüks bir araçta başlayan alacak verecek kavgası kaza ile sona erdi.

Lüks araçta başlayan alacak verecek kavgası kazayla son buldu

Kaza sonrası sürücü yaralanırken, tartıştığı iki şahıs kaçtı

GAZİANTEP - Gaziantep'te, seyir halindeki lüks bir araçta başlayan alacak verecek kavgası kaza ile sona erdi. Çevredeki bir işyerinin güvenlik kameralarına da yansıyan kaza anı sonrası sürücü hafif şekilde yaralanırken, araç içerisindeki diğer 2 kişi ise koşarak bölgeden uzaklaştı.

Olay, öğle saatlerinde, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücü M.İ. ile birlikte içerisinde üç kişinin bulunduğu 27 AHN 687 plakalı BMW marka lüks otomobil seyir halindeyken araç içerisindeki şahıslar arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Lüks araçtaki tartışma büyüyünce sürücü kaza yaptı

Kısa sürede büyüyen araç içerisindeki tartışma sonrası direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü M.İ., Emek Kavşağı'nda bulunan yön levhasına çarparak durabildi. Kaza sonrası, sürücü M.İ. hafif şekilde yaralanırken, isimleri öğrenilemeyen diğer 2 şahıs ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Sürücü gözaltına alındı, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlatıldı

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı ile bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza sonucu hafif yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki işlemleri tamamlanan sürücü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay sonrası kaçan diğer iki şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Lüks araçta başlayan alacak verecek kavgası kazayla son buldu
Lüks araçta başlayan alacak verecek kavgası kazayla son buldu
Lüks araçta başlayan alacak verecek kavgası kazayla son buldu
Lüks araçta başlayan alacak verecek kavgası kazayla son buldu

Gaziantep, Tragger, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Lüks araçta başlayan alacak verecek kavgası kazayla son buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lüks araçta başlayan alacak verecek kavgası kazayla son buldu - Son Dakika
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