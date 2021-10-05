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Lüks otomobil kaçakçılığında ikinci dalga operasyon: 31 gözaltı - Son Dakika

Lüks otomobil kaçakçılığında ikinci dalga operasyon: 31 gözaltı

05.10.2021 21:26

Lüks otomobil kaçakçılığında ikinci dalga operasyon: 31 gözaltı Yurtdışından ülkeye illegal yollardan sokulan lüks otomobil kaçakçılığına yönelik ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi.

Lüks otomobil kaçakçılığında ikinci dalga operasyon: 31 gözaltı

İSTANBUL - Yurtdışından ülkeye illegal yollardan sokulan lüks otomobil kaçakçılığına yönelik ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. 9 ilde yapı operasyonlarda 31 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 28 Nisan'da yapılan operasyonun ikinci dalgası gerçekleştirildi. Yurt dışından temin edilen araçların usulsüz yöntemlerle satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatan Kaçakçılık Polisi, derinleştirilen operasyonda yeni delillere ulaşıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takipli çalışmaların neticesinde, araçların sahte belgelerle tescil işlemini gerçekleştiren ve piyasaya sürdüğü belirlenen 37 şüphelinin yakalanması için bu sabah İstanbul merkezli Ankara, Kırıkkale, Erzincan, Kayseri, Kocaeli, İzmir ve Samsun illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 4 tabanca, 75 fişek ve çok sayıda sahte olduğu değerlendirilen araç satış evrakları ele geçirildi. Ayrıca şüpheli görülen 2 lüks araca el konulduğu öğrenildi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlılar polisteki ifade işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

Lüks otomobil kaçakçılığında ikinci dalga operasyon: 31 gözaltı
Lüks otomobil kaçakçılığında ikinci dalga operasyon: 31 gözaltı
Lüks otomobil kaçakçılığında ikinci dalga operasyon: 31 gözaltı
Lüks otomobil kaçakçılığında ikinci dalga operasyon: 31 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Otomobil, İstanbul, Gözaltı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Lüks otomobil kaçakçılığında ikinci dalga operasyon: 31 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lüks otomobil kaçakçılığında ikinci dalga operasyon: 31 gözaltı - Son Dakika
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