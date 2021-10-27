Lüks otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı - Son Dakika

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde ilerleyen HH AG 3070 yabancı plakalı BMV lüks otomobil sürücüsü A.G.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole uçarak, silaj balyalarına çarparak durdu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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