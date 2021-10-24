Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde polis ekiplerince motosiklet denetimi gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri beş bölgede denetim yaptı.
Asayiş ve Yunus timlerinin de destek verdiği denetimde 78 motosiklet sürücüsü kontrol edildi.
Denetimlerde 6 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 10 sürücüye kask takmamaktan, 3 sürücüye tescilsiz araç kullanmaktan, 4 motosiklet sürücüsüne muayenesiz araç kullanmaktan, 2 motosiklet sürücüsüne sigortasız araç kullanmaktan idari yaptırım uygulandı.
Denetimde 12 motosiklet trafikten men edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Lüleburgaz'da motosikletlere yönelik denetim yapıldı - Son Dakika