Lüleburgaz'da motosikletlere yönelik denetim yapıldı - Son Dakika

Asayiş ve Yunus timlerinin de destek verdiği denetimde 78 motosiklet sürücüsü kontrol edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri beş bölgede denetim yaptı.

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