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Lüleburgaz'da motosikletlere yönelik denetim yapıldı - Son Dakika

Lüleburgaz'da motosikletlere yönelik denetim yapıldı

24.10.2021 10:53
Lüleburgaz'da motosikletlere yönelik denetim yapıldı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde polis ekiplerince motosiklet denetimi gerçekleştirildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde polis ekiplerince motosiklet denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri beş bölgede denetim yaptı.

Asayiş ve Yunus timlerinin de destek verdiği denetimde 78 motosiklet sürücüsü kontrol edildi.

Denetimlerde 6 sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, 10 sürücüye kask takmamaktan, 3 sürücüye tescilsiz araç kullanmaktan, 4 motosiklet sürücüsüne muayenesiz araç kullanmaktan, 2 motosiklet sürücüsüne sigortasız araç kullanmaktan idari yaptırım uygulandı.

Denetimde 12 motosiklet trafikten men edildi.

Lüleburgaz, Kırklareli, Hisarcık, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lüleburgaz'da motosikletlere yönelik denetim yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lüleburgaz'da motosikletlere yönelik denetim yapıldı - Son Dakika
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