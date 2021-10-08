Lüleburgaz'da okul çevrelerinde asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika

Lüleburgaz'da okul çevrelerinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetimlerde bulunuldu.
Motosikletli yunus timlerinin de katıldığı denetimde, okulların giriş ve çıkışlarında şüpheli görülen kişilerin kimlikleri kontrol edilerek, GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması yapıldı.
Okul çevrelerinde bulunan internet kafe ve oyun salonları da kontrol edildi.
Kaynak: AA
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