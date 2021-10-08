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Lüleburgaz'da okul çevrelerinde asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika

Lüleburgaz'da okul çevrelerinde asayiş uygulaması yapıldı

08.10.2021 16:26
Lüleburgaz'da okul çevrelerinde asayiş uygulaması yapıldı

Lüleburgaz'da okul çevrelerinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Lüleburgaz'da okul çevrelerinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde, çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik denetimlerde bulunuldu.

Motosikletli yunus timlerinin de katıldığı denetimde, okulların giriş ve çıkışlarında şüpheli görülen kişilerin kimlikleri kontrol edilerek, GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması yapıldı.

Okul çevrelerinde bulunan internet kafe ve oyun salonları da kontrol edildi.

Çocuk Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Lüleburgaz, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lüleburgaz'da okul çevrelerinde asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lüleburgaz'da okul çevrelerinde asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika
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