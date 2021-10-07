Lüleburgaz'da suya zam yok! - Son Dakika

Meclis, kararı oy birliğiyle aldı!

Belediye Meclisi'nin oy birliğiyle aldığı karar doğrultusunda su faturalarına zam yapılmazken, su kaynaklarının her geçen gün azalması göz önüne alınarak 10 metreküpten sonraki su kullanım bedellerine kademeli olarak belirli oranlarda artışlar uygulandı. Bu kararla birlikte 1 ile 10 metreküp arasındaki su kullanım bedellerinde son 3 yılda sadece yüzde 9 artış olmuş oldu.

Türkiye'de son 1 yılda elektrikten doğalgaza, akaryakıttan gıda fiyatlarına kadar yaşanan yüksek orandaki artışlara rağmen Lüleburgaz Belediye Meclisi su faturalarıyla ilgili önemli bir karar aldı. LYKA'da düzenlenen Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı İkinci Oturumu'nda meclis üyelerinin oy birliğiyle aldığı kararla su faturalarına zam yapılmadı. Alınan karar sonucunda 1 ile 10 metreküp arasındaki su kullanım bedelleri geçtiğimiz yılki ücret tarifesiyle geçerli oldu. Birçok alanda yaşanan yüksek fiyat artışlarına karşı duran Lüleburgaz Belediyesi, bir kez daha halkının yanında olduğunu gösterdi.

1 ile 10 metreküp arası aynı kaldı!

Belediye Meclisi'nin oy birliğiyle aldığı karar sonucunda meskenlerde halihazırda 3 lira 80 kuruş olan 1 ile 10 metreküp arası su kullanım bedeli aynı kaldı. Bunun yanı sıra her geçen gün su kaynaklarının gerek yağışlar, gerek insan faktörü sonucunda azalması ve yok olması da dikkate alınarak, 11-20 metreküp arası, 21-30 metreküp ve 31 metreküpten fazla kullanımları için metreküp başına artış uygulandı. Bu doğrultuda 11-20 metreküp arası su kullanımı metreküp başına 4.90 TL'den 5.50 TL'ye, 21-30 metreküp arası su kullanımı metreküp başına 6 TL'den 6.50 TL'ye, 31 metreküpten fazla su kullanımı metreküp başına 7.65 TL'den 8.50 TL'ye yükseltildi.

Su tasarrufu vurgusu!

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Lüleburgaz Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Ayfer Küçükhan, Lüleburgaz'ın yüzde 80'inin 10 metreküp ve altında su kullandığını belirtti. Kullanılabilir su kaynaklarının her geçen gün azaldığına dikkat çeken Küçükhan, vatandaşlara da su kullanımında tasarruf çağrısında bulundu. Küçükhan, "10 metreküpten sonraki su kullanım bedellerinde artış yapmamızın nedeni su kaynaklarının her geçen gün daha da azalmasıdır. Bu nedenle vatandaşlarımızın içme suyunu tasarruflu kullanmaya devam etmelerini sağlamak öncelikli hedefimizdir" dedi.