Lusaka Büyükelçiliği: İstanbul uçuşlarının yeniden başlaması için gayret içindeyiz - Son Dakika

Türkiye'nin Lusaka Büyükelçisi İstem Cırcıroğlu, Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Lusaka uçuşlarının yeniden başlaması için gayret içinde olduklarını söyledi.

Cırcıroğlu, THY'nin Lusaka seferleri ve Zambiya Turizm Bakanı Rodney Sikumba'nın vize ücretlerinde indirim açıklamasına dair, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

İstanbul-Lusaka uçuşlarının 2018'de başlamasına rağmen daha sonra uçuşlara ara verildiğini hatırlatan Cırcıroğlu, "THY'nin İstanbul-Lusaka uçuşlarının yeniden başlaması için gayret içindeyiz." dedi.

Cırcıroğlu, uçuşların iki ülke arasında ticaretin artması, insani bağların gelişmesi ve turist sayılarının artırılması bakımından önem taşıdığını belirterek, "Zambiya hükümetinin ülkemizle ilişkilerin her alanda daha da geliştirilmesi iradesini memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Zambiya'nın vize ücretlerinde yüzde 50 indirime gitmesini memnuniyetle karşılıyoruz"

Zambiya Turizm Bakanı Rodney Sikumba'nın iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine dair açıklamalarına değinen Cırcıroğlu, "Zambiya'nın vize harçlarının 1 Ocak 2022 itibariyle yarıya indirilmesinin, Zambiya meclisine sunulan yeni bütçe tasarısında tüm yabancılar için öngörüldüğünü anlıyor ve tabiatıyla memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Lusaka Büyükelçiliği tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda konuşan Sikumba, vize ücretlerinde yüzde 50 indirime gideceklerini açıklamıştı.

Sikumba, iki ülke arasındaki doğrudan uçuşların THY ile 2018'de başladığını ancak uçuşlara ara verildiğini kaydederek, Türkiye ile ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri artırmak istediklerini vurgulamıştı.