Macaristan Başbakanı Orban, AB'yi ideolojik baskı yapmakla suçladı - Son Dakika

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin (AB), Macaristan ve Polonya'ya bugüne kadar görülmemiş seviyede ideolojik baskı yaptığını belirtti.

Başbakan Orban, Macaristan'ı ziyaret eden Fransa aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) lideri Marine Le Pen ile ortak basın toplantısı düzenledi.

AB'de, göç ve açık toplum propagandasının yaygınlaştığını, Avrupa Komisyonu'nun bir ideoloji merkezine dönüştüğünü söyleyen Orban, "Avrupa Komisyonu, sözleşmelerin koruyucusu olmaktan bir ideoloji merkezine dönüştü. Polonya ve Macaristan, Brejnev Doktrini'nin modernize edilmiş AB formatını her gün deneyimliyor." diye konuştu.

Ülkesinin son yıllarda Avrupa Parlamentosu'nda defalarca "çarmıha gerilmeye" çalışıldığını savunan Orban, her defasında Macaristan'ın yanında duran aşırı sağcı Le Pen'e ve partisine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Tüm Avrupa'da, geleneksel parti yapılarının dönüşüm sürecinde olduğunu ve bu dönüşümde birlikte çalışmaları gerektiğini belirten Orban, "Avrupa sağının kesinlikle yenilenmeye ihtiyacı var ve Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) yeni bir grup oluşmasını destekliyor." dedi.

Aşırı sağcı Marine Le Pen ve partisinin potansiyel müttefik olduğuna ve iş birliği konusunda görüşmelerin devam ettiğine işaret eden Orban, İtalya'da göçmenleri alıkoyma suçlamasından yargılan eski İçişleri Bakanı ve aşırı sağcı Lig Partisinin lideri Matteo Salvini ile de dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Aşırı sağcı Le Pen, Macaristan'ın sığınmacı krizi konusunda kendini ve kültürünü başarıyla koruduğunu söyledi.

Göç konusunun gerektiği gibi ele alınması ve üye ülkelere karşı kullanılmaması gerektiğini savunan Le Pen, Avrupa'ya kimlerin gelebileceği konusunda Avrupa halklarının karar vermesi gerektiğini ifade etti.

Le Pen, "Uluslardan oluşan bir Avrupa istiyoruz. Herkesle birlikte ve güçlü bir şekilde çalışmak istiyoruz." dedi.