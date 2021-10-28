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Macaristan'da işverenler, çalışanlarına Kovid-19 aşısı olma zorunluluğu getirebilecek - Son Dakika

Macaristan'da işverenler, çalışanlarına Kovid-19 aşısı olma zorunluluğu getirebilecek

28.10.2021 14:13
Macaristan'da işverenler, çalışanlarına Kovid-19 aşısı olma zorunluluğu getirebilecek

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, ülkede işverenlerin, çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olma zorunluluğu getirebileceğini söyledi.

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, ülkede işverenlerin, çalışanlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olma zorunluluğu getirebileceğini söyledi.

Gulyas, düzenlediği haftalık basın toplantısında, hükümetin Kovid-19 ile mücadele kapsamında aldığı kararı açıkladı.

İşverenlerin, çalışanlarına Kovid-19 aşısı olma zorunluluğu getirebileceğini söyleyen Gulyas, "Hükümetin aldığı karar kapsamında, eğer çalışanların güvenliği söz konusuysa işverenler, çalışma şartı olarak Kovid-19 aşısı olma zorunluluğu getirebilir." dedi.

Gulyas, işveren olarak devletin de söz konusu kararı uygulayacağını ancak belediyelerde, belediye başkanlarının karar vereceğini ifade etti.

Ülkede son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle çeşitli önlemlerin de hayata geçirileceğine de değinen Gulyas, bu kapsamda 1 Kasım'dan itibaren toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğunun uygulanacağını ve sağlık kurumlarında ziyaret yasağı getirileceğini belirtti.

Macaristan Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, son 24 saatte 4 bin 39 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 859 bin 378'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 45 artışla 30 bin 692'ye çıktı.

9,7 milyon nüfusa sahip Macaristan'da, 5 milyon 947 bin kişiye 1. doz, 5 milyon 728 bin kişiye 2. doz, 1 milyon 164 bin kişiye ise 3. doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Macaristan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Macaristan'da işverenler, çalışanlarına Kovid-19 aşısı olma zorunluluğu getirebilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Macaristan'da işverenler, çalışanlarına Kovid-19 aşısı olma zorunluluğu getirebilecek - Son Dakika
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