Üye Girişi
Macron: "Fransa'nın uzun süre Mali'de kalma hedefi yok" - Son Dakika

Macron: "Fransa'nın uzun süre Mali'de kalma hedefi yok"

09.10.2021 02:17
Macron:

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin uzun süre Mali'de kalma hedefinin bulunmadığını belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin uzun süre Mali'de kalma hedefinin bulunmadığını belirtti.

Ülkenin Montpellier kentinde Afrikalı gençlerin katıldığı ve Afrikalı ülkelerin devlet başkanlarının yer almadığı Afrika-Fransa Zirvesi düzenlendi.

Zirvede yer alan tek cumhurbaşkanı olan Macron, burada yaptığı konuşmada, Mali'deki askeri üsleri mümkün olan en hızlı şekilde kapatmak istediğini ancak "'güçlü devletin" ve "yatırım projelerinin" olması gerektiğini söyledi.

"Fransa'nın uzun süre Mali'de kalma hedefi yok." ifadesini kullanan Macron, hedefinin Afrika topraklarında ebediyen askeri üslere sahip olmak olmadığını belirtti.

Macron, ülkesinin herhangi bir rejimi desteklemek için değil terörle mücadele etmek için Afrika'da bulunduğunu dile getirdi.

Fransız ordusunun Mali hükümetinin talebi üzerine Mali'de bulunduğunu ifade eden Macron, Afrikalı hükümetlere yatırım anlamında desteklerini azalttıklarını, bundan sonra sivil toplumla projeler yürütmek istediklerini anlattı.

Öte yandan, zirvede Macron ile Afrikalı bir gencin arasında geçen diyalog dikkati çekti.

Afrikalı genç, "Sahel'de yaşananlar, Libya'da yapılanların bir sonucu. Libya'daki müdahalede, (Fransa) Afrika Birliğinin varlığını unuttu. 'Mali'ye yardım etmek için Mali'deyiz, Sahel bölgesine gelmeseydik şu an Mali'de hükümet olmayacaktı' bunu söylemeyi seviyorsunuz. Ama Afrikalılar olmasaydı bugün Fransa'nın olmayacağını söylemek istiyorum. Bize yardım etmeye geldiğinizi söylemekten vazgeçin. Terörizm sadece Mali'yi tehdit etmiyor sizi de tehdit ediyor. Bizi mağdur pozisyonuna sokarak suçlu hissettirmeyi bırakın." dedi.

Macron bunun üzerine, "Karşılıklı saygı çerçevesinde diyalog inşa etmeye çalışıyorum. 2013'te Mali'ye kendi çıkarlarımız için gelmedik. Bu bir gerçek. Libya ile ilgili söylediklerinizi ben cumhurbaşkanı olarak birkaç kez söyledim. Söylediklerinize katılıyorum. Libya konusunda halkın egemenliğine saygı duymadık. Bu bir hata." diye konuştu.

Tekrar söz alan Afrikalı genç, Fransa'nın Libya'daki hatasını telafi etmek için Sahel bölgesinde bulunduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu hatanızı telafi etmeye çalışırken başka hatalar yapıyorsunuz. Sayın Cumhurbaşkanı yabancı askeri müdahalelerin hiçbir zaman sorun çözmediğini hatırlatmak isterim. Bugün Libya ne durumda, Afganistan ne durumda. Dolayısıyla askeri müdahale sorunları çözmeyecek. Ülkemin Libya gibi olmasını istemiyorum. Sorumluluklarını alın ve 'yardım etmek için buradayız' demeyi bırakın. Hayır bize yardım etmek için burada değilsiniz. Biz birlikteyiz. Ortak düşmanımız var. Onunla beraber mücadele ediyoruz. Son günlerde sizin ve Malili yetkililer arasında yapılan açıklamalar utanç verici. Bizim yardıma değil iş birliğine ve ortaklığa ihtiyacımız var."

Macron da "Sizin söylediklerinize katılıyorum. Meşruiyeti olmayan kişilerin kabul edilemez açıklamalarını bana yükleyemezsiniz. Kabul edilemez açıklamalar yaptılar." karşılığını verdi.

Afrikalı yetkililerin terörle mücadele konusunda sorumluluklarını tam olarak yerine getirmediğini dile getiren Macron, askeri müdahalelerin bir devletin yaptığı çalışmanın yerine geçmeyeceğini belirtti.

Macron, Fransız ordusunu bir bölgeye egemen devlete karşı veya onun yerine göndermediğini aktardı.

Fransa ile Mali arasındaki Wagner polemiği

Mali Başbakanı Choguel Kokalla Maiga, Rus güvenlik şirketi Wagner'in ülkede konuşlanacağı iddialarının gündeme gelmesiyle, Mali'den çekilme kararı alan Fransa'yı, tek taraflı hareket etmekle suçlamıştı.

Fransa'nın Sahel'de yürüttüğü Barkhane Operasyonu'nun komutanı Laurent Michon da Mali'nin kuzeyindeki üç üsten çekilmeye yönelik kararla ilgili yaklaşık 2 yıldır Bamako yönetimiyle görüşüldüğünü dile getirmişti.

Macron ise Maiga'nın sözleri karşısında şok olduğunu belirterek, "Üst üste iki darbenin yaşandığı, hükümet bile olmayan bir ülkeden gelen bu utanç verici açıklamalar kabul edilemez...Mali devletinin isteği üzerine Mali'deyiz. Fransa olmasa Mali teröristlerin eline geçerdi." ifadelerini kullanmıştı.

Bu açıklama üzerine Fransa'nın Bamako Büyükelçisi M. Joel Meyer, 6 Ekim'de Mali Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Wagner'in Mali'de konuşlanacağı iddiası

Mali'de darbenin ardından kurulan asker ağırlıklı geçiş hükümeti ile Rus Wagner grubunun, Mali ordusunun eğitimi ve üst düzey yetkililerin korunmasını öngören anlaşmayı imzalamak üzere olduğu iddia edilmişti.

Yaklaşık 1000 paralı askerin Mali'ye gidebileceği ve buna karşılık aylık 10,8 milyon dolar ödeme yapılacağı öne sürülmüştü.

Malili yetkililer ise iddiaları yalanlamamış ve güvenlik konusunda her türlü iş birliğine açık olduklarını söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Malili yetkililerin, Wagner ile görüştüğünü doğrulamış, Mali'nin "Rus özel şirketlerini" ülkeye çağırma hakkı olduğunu vurgulamıştı.

Rus basınında ise bir grup Rus paralı askerin 1 Ekim'den bu yana Mali'de olduğu öne sürülmüştü.

Wagner Afrika'nın 9 ülkesinde olabilir

Wagner paralı askerleri, konuşlandıkları ülkelerde, yerel orduları eğitiyor, önemli isimleri koruyor, isyancı veya terörist gruplarla savaşıyor ve sıcak noktalarda altın, elmas ve uranyum madenlerinin güvenliğini sağlıyor.

Rus paralı askerlerin, Libya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Sudan, Mozambik, Gine, Gine Bissau, Madagaskar, Zimbabve ve Angola'da faaliyetlerde bulunduğuna inanılıyor.

cumhurbaşkanı, Fransa, Libya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Macron: 'Fransa'nın uzun süre Mali'de kalma hedefi yok' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

ABD, Taliban yönetimi ile yüz yüze görüşecek! Masada öncelikli 3 konu var 01:05 ABD, Taliban yönetimi ile yüz yüze görüşecek! Masada öncelikli 3 konu var Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevden alma ve yeni atama kararları 00:46 Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevden alma ve yeni atama kararları Hadise aşka geldi, sevgilisiyle el ele pozunu ilk kez paylaştı 23:22 Hadise aşka geldi, sevgilisiyle el ele pozunu ilk kez paylaştı
Burak'ın penaltı beklediği pozisyon isyan ettirdi! Milli futbolcuya tepki yağıyor 22:50 Burak'ın penaltı beklediği pozisyon isyan ettirdi! Milli futbolcuya tepki yağıyor Erbil'in mesajlarını ifşa eden Ece Ronay, Deniz Akkaya'nın cinsel içerikli video imasına adeta ateş püskürdü 21:48 Erbil'in mesajlarını ifşa eden Ece Ronay, Deniz Akkaya'nın cinsel içerikli video imasına adeta ateş püskürdü Taksi sürücüsü, trafikte tartışıp takip ettiği milli sporcuya kurşun yağdırdı 19:33 Taksi sürücüsü, trafikte tartışıp takip ettiği milli sporcuya kurşun yağdırdı
Esnaf ziyaretinde Ahmet Davutoğlu'na İYİ Parti, CHP ve HDP tepkisi: Onlarla birlikte olursanız size oy vermeyiz 18:42 Esnaf ziyaretinde Ahmet Davutoğlu'na İYİ Parti, CHP ve HDP tepkisi: Onlarla birlikte olursanız size oy vermeyiz Banyoda kafasından vurularak öldürülen 17 yaşındaki hamile genç kızın bebeğinin aile üyelerinden olmadığı belirlendi 17:48 Banyoda kafasından vurularak öldürülen 17 yaşındaki hamile genç kızın bebeğinin aile üyelerinden olmadığı belirlendi

Son Dakika Haberleri
18:46 İngiltere maçı öncesi korkutan yangın! VAR monitörü havaya uçtu
18:45 Pınar Deniz artık aşkını saklamıyor! Sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı
18:20 "Polisin uyuşturucu tutanağını sildireceğiz" deyip 500 bin dolar talep eden iki şüpheli yakayı ele verdi
18:06 Tolgay Arslan, Süper Lig'e döndü! Teknik direktörü eski takım arkadaşı olacak
18:04 Boşanacağı eşini sokak ortasında öldüren adamdan ilginç savunma: Ben kitap okuyan, kütüphaneye giden biriyim
17:47 Banyoda kafasından vurularak öldürülen 17 yaşındaki hamile genç kızın bebeğinin aile üyelerinden olmadığı belirlendi
17:45 Prens Selman ilk bombayı patlatıyor! Newcastle United, dünyaca ünlü hoca için adım attı
17:44 Akademisyen Aylin Sözer'i boğazını keserek öldüren sanık mahkemede itiraf etti: Ben öldürmedim
17:30 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 8 Ekim 2021
17:07 Bakan Dönmez'den doğalgaz ve elektrik fiyatları hakkında açıklama yaptı: Vatandaşa en az şekilde yansıtıyoruz
Eski milli futbolcudan TFF'ye milliyetçilik göndermesi! Yeni hoca önerisi de yaptı Eski milli futbolcudan TFF'ye milliyetçilik göndermesi! Yeni hoca önerisi de yaptı         
01:14
Dünya Kupası şansımız mucizelere kaldı! Ancak Stefan Kuntz'u sevindiren bir konu var Dünya Kupası şansımız mucizelere kaldı! Ancak Stefan Kuntz'u sevindiren bir konu var         
00:56
Pembe saçlı halini unutun! Ebrar'ın eski fotoğrafı büyük değişimi ortaya koydu Pembe saçlı halini unutun! Ebrar'ın eski fotoğrafı büyük değişimi ortaya koydu         
00:26
Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gösterime giren Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gösterime giren "Kürtaj" filmi seyircileri hastanelik etti         
23:21
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Salgının kontrol altına alınabilmesi için toplumun yüzde 90'ı tam doz aşılanmalı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Salgının kontrol altına alınabilmesi için toplumun yüzde 90'ı tam doz aşılanmalı         
22:36
Muslera'nın istikrarsız performansı yönetimi harekete geçirdi! Efsane kaleci geri dönüyor Muslera'nın istikrarsız performansı yönetimi harekete geçirdi! Efsane kaleci geri dönüyor         
21:21
Pınar Deniz artık aşkını saklamıyor! Sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı Pınar Deniz artık aşkını saklamıyor! Sevgilisi bakın hangi ünlü isim çıktı         
18:45
Ankara'dan çalınan araç Suriye sınırında yakalandı Ankara'dan çalınan araç Suriye sınırında yakalandı         
18:36
"Evine bırakayım" diyerek aracına aldığı kadını ormana alana götürüp cinsel saldırıda bulundu         
15:09
Prof. Dr. Sözbilir, deprem tehlikesi altındaki illeri tek tek sıraladı Prof. Dr. Sözbilir, deprem tehlikesi altındaki illeri tek tek sıraladı         
14:44
Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler         
13:37
Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi         
13:34
Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti         
12:28
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı Erdoğan arasa ona ne söylerdiniz?" sorusuna cevap         
11:06
Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor         
10:38
Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş         
09:58
İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu         
09:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2021 03:39:05. #1.12#
SON DAKİKA: Macron: "Fransa'nın uzun süre Mali'de kalma hedefi yok" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement