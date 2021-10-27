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Madagaskar'daki kıtlık yüzünden 1 milyon kişi açlıktan ölebilir - Son Dakika

Madagaskar'daki kıtlık yüzünden 1 milyon kişi açlıktan ölebilir

27.10.2021 16:57
Madagaskar'daki kıtlık yüzünden 1 milyon kişi açlıktan ölebilir

Uluslararası Af Örgütü, Madagaskar'daki kıtlık nedeniyle 1 milyon kişinin ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü, Madagaskar'daki kıtlık nedeniyle 1 milyon kişinin ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Örgüt, Madagaskar'da iklim değişikliği kaynaklı ortaya çıkan kuraklık ve etkilerine ilişkin rapor yayımladı.

Raporun çevirim içi düzenlenen basın tanıtımında konuşan Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, ülkedeki durumun giderek kötüleştiğinin altını çizerek uluslararası toplumdan yardım istedi.

Callamard, "Madagaskar, iklim krizinden en çok etkilenen ülkelerden biri. Bu durum, 1 milyon kişinin korkunç bir kuraklıkla karşı karşıya kalması, sağlık hizmetlerine ve temiz suya erişim gibi haklarının ihlal edilmesi anlamına geliyor. Bu insanlar açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya. İklim değişikliğinin sonuçlarıyla ilgili tahminler, kuraklığın daha da kötüleşeceği ve gelişmekte olan ülkeleri çok ciddi şekilde etkileyeceğini gösteriyor." ifadesini kullandı.

Uluslararası topluma, Madagaskar'a acilen yardım etmesi çağrısında bulunan Callamard, dünya liderlerinin de iklim kriziyle ilgili bir an evvel harekete geçmesi gerektiğini kaydetti.

Callamard, "İklim değişikliğinde en çok payı olan ülkeler aynı zamanda Madagaskar'a kuraklıkla mücadelede yardım etmek için en çok kaynağa sahip ülkeler." değerlendirmesinde bulundu.

Halk çekirge ve kil ile besleniyor

Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Madagaskar, iklim değişikliğine neden olan faktörlerde hiç pay sahibi olmasa da "iklim değişikliğinin yol açtığı kıtlıkla mücadele eden ilk ülke" oldu.

Son 40 yılın en ağır kuraklığının yaşandığı yaklaşık 27 milyon nüfuslu ülkede, Dünya Gıda Programı (WFP) verilerine göre, 1 milyon 140 bin kişi karnını doyuracak gıda bulamıyor.

Kuraklık en çok ülkenin güneyini etkilerken, halk yeterli gıdaya ulaşamadığı için kaktüs meyvesi, beyaz kil ve çekirgelerle besleniyor.

Halkın, kuraklığın neden olduğu kıtlık yüzünden ayakkabı derisi bile yemek zorunda kaldığı basına yansımıştı.

ABD, Çin ve AB, toplam karbon emisyonunun neredeyse yarısına sebep oluyor

İklim değişikliğini tetikleyen ana unsurlardan karbon emisyonunda gelişmiş ülkeler başı çekiyor.

Küresel Karbon Bütçesi 2019 raporuna göre, kişi başına düşen karbon emisyonu miktarında ABD 16,6 ton ile ilk sırada yer alırken, Çin 7 ton ile 2'nci, Avrupa Birliği ülkeleri de 6,7 ton ile listenin 3'üncü sırasında bulunuyor.

İklim değişikliğinin en ağır bedellerinden birini ödeyen Madagaskar'da ise kişi başına düşen karbon emisyonu miktarı 0,16 ton olarak kayıtlara geçti.

Dünyadaki toplam karbon emisyonunun yüzde 41,5'ine Çin, AB ve ABD sebep oluyor.

Uluslararası Af Örgütü, Togo Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Madagaskar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Madagaskar'daki kıtlık yüzünden 1 milyon kişi açlıktan ölebilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Madagaskar'daki kıtlık yüzünden 1 milyon kişi açlıktan ölebilir - Son Dakika
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