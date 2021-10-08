Maden şehidi yakınları için hazırlanan projeyle 17 kadına istihdam sağlandı - Son Dakika

Zonguldak Maden Şehit Aileleri Derneğinin "Maden Şehit Aileleri Üretiyor" projesi kapsamında, Ereğli ilçesinde 17 maden şehidinin yakını oluşturulan atölyede çanta üretimine başladı.

Dernek Başkanı Çetin Yiğit, gazetecilere, sosyal sorumluluk projelerini sürdürdüklerini söyledi.

Projeyi, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğüne sunduklarını ve onay aldıklarını aktaran Yiğit, Zonguldak Valiliğinde düzenlenen törenle protokolün imzalandığını anlattı.

Yiğit, Bakanlığın proje kapsamındaki ödeneği Valiliğe aktardığını belirterek, "Biz de bu ödenekle makine ve malzemeleri aldık. Ereğli Belediyesi tarafından bizlere tahsis edilen Cumhuriyet Halk Evleri'nde oluşturduğumuz atölyeyle çalışmalarımıza başladık." dedi.

İlk etapta 17 kursiyerle projeye başladıklarını dile getiren Yiğit, şunları kaydetti:

"Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle kursiyerlerimize eğitim de veriliyor. İlk etapta bez çanta yapıyoruz. Daha sonra kadın giyimine yönelik ürünler üretilecek. Bu eğitimlerin süresi 1 yıl. Bu süreçte İŞKUR aracılığıyla kursiyerlerimize 700 lira aylık ödenecek. Kursiyerlerimiz eğitimlerini alacak. Daha sonra kendi atölyelerimizi kurarak maden şehidi yakınlarına istihdam, kendi ekmeklerini kazanma, kendi ürünlerini satabilme imkanı sağlayacağız."

Kursiyer Habibe Çam da projeye katkı sağlayanlara teşekkür ederek, "İlk önce halk eğitim merkezi öğreticileri temel eğitimle başladı. Makine kullanımı, iplik takma gibi devam etti. Şimdi çanta üretimi gerçekleştiriyoruz. Bundan sonraki aşamada kadın giyim üzerine, tişört, elbise gibi ürünler yapacağız. Burada hem birbirimizi daha iyi tanıyoruz hem de güzel şeyler öğreniyoruz." ifadelerini kullandı.