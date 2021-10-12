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MAGANDA KURŞUNUYLA EŞİNİ KAYBETTİ, 'TEKSAS GİBİ MERMİ SIKILIYOR' DEDİ - Son Dakika

MAGANDA KURŞUNUYLA EŞİNİ KAYBETTİ, 'TEKSAS GİBİ MERMİ SIKILIYOR' DEDİ

12.10.2021 10:58
MAGANDA KURŞUNUYLA EŞİNİ KAYBETTİ, 'TEKSAS GİBİ MERMİ SIKILIYOR' DEDİ

GİRESUN'un Piraziz ilçesinde, cumartesi akşamı düğünde açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Hülya Şimşek'in (48) eşi Cemil Şimşek, Karadenizli olarak bir mermi atıldığında her tarafa bakıyoruz.

GİRESUN'un Piraziz ilçesinde, cumartesi akşamı düğünde açılan ateş sonucu hayatını kaybeden Hülya Şimşek'in (48) eşi Cemil Şimşek, Karadenizli olarak bir mermi atıldığında her tarafa bakıyoruz. Nereden geldi mermi, nereden sesi çıktı, diye bakıyoruz. Bunun önüne geçilsin. Her düğünde nedir bu mermi atılması Buna artık 'dur' diyen biri olsun. Teksas gibi mermi sıkılıyor dedi.

Olay, cumartesi akşamı, ilçeye bağlı Maden Mahallesi Boştepe mevkisinde meydana geldi. Mahallede yapılan düğünde A.G., tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan mermiler, A.G. ve Hülya Şimşek'e isabet etti. Kendisini yaralayan A.G. ile Şimşek, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karın bölgesine mermi isabet eden ve sağlık durumu ağır olan Hülya Şimşek, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Silahı ateşleyerek, kendisini yaralayan A.G.'nin de polis gözetiminde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

'BENİM EŞİMİ ÖLDÜRMEYE Mİ ÇAĞIRDIĞINIZ'

Olay gününü anlatan Hülya Şimşek'in eşi Cemil Şimşek, Ben işte, eşim de evdeydi. H.G. ismindeki bir kadın, telefon açarak 'Hülya ablayı kınaya götüreceğiz' diyerek izin istedi. Ben eve geldim, yarım saat sonra H.G. tekrar aradı ve eşimin bacağından vurulduğunu, hastaneye gelmemi söyledi. Ben de apar topar hastaneye gittim. Doktor durumun ağır olduğunu söyledi. Yarım saat sonra hayatını kaybetti. Önce bana kimin vurduğunu bilmediklerini söylediler. H.G.'yi aradım, 'Benim eşimi öldürmeye mi çağırdığınız' dedim. Bu mu yapacağınız Olayı kapatmaya çalışıyorsunuz' dedim? diye konuştu.

'EŞİMİ ÇAĞIRIP, KASTEN VURDULAR'

Eşinin ölümüne neden olan kişinin en ağır cezayı almasını isteyen Şimşek, Yüreğimi yaktınız. Adaletin kestiği parmak acımaz dedim. Onlar da beni şikayet etmişler. Benim canım yanıyor. Burada ben şüphe duyuyorum. Olay yerinde herkesin bilgisi var. Eşimi kasten çağırıp, kasten vurdular. Benim eşime kumpas kurdular çünkü geldiler, kendi arabasıyla alıp götürdüler. Bu işte kumpas var. Hastanenin kapısına geldiler, kurşunun nereden geldiğini bilmediklerini söylediler. Karadenizli olarak bir mermi atıldığında her tarafa bakıyoruz. Nereden geldi mermi, nereden sesi çıktı, diye bakıyoruz. Bunun önüne geçilsin. Her düğünde nedir bu mermi atılması Buna artık 'dur' diyen biri olsun. Teksas gibi mermi sıkılıyor dedi.

MAGANDA KURŞUNUYLA EŞİNİ KAYBETTİ, 'TEKSAS GİBİ MERMİ SIKILIYOR' DEDİ
MAGANDA KURŞUNUYLA EŞİNİ KAYBETTİ, 'TEKSAS GİBİ MERMİ SIKILIYOR' DEDİ
MAGANDA KURŞUNUYLA EŞİNİ KAYBETTİ, 'TEKSAS GİBİ MERMİ SIKILIYOR' DEDİ
MAGANDA KURŞUNUYLA EŞİNİ KAYBETTİ, 'TEKSAS GİBİ MERMİ SIKILIYOR' DEDİ
MAGANDA KURŞUNUYLA EŞİNİ KAYBETTİ, 'TEKSAS GİBİ MERMİ SIKILIYOR' DEDİ
MAGANDA KURŞUNUYLA EŞİNİ KAYBETTİ, 'TEKSAS GİBİ MERMİ SIKILIYOR' DEDİ

Cemil Şimşek, Hülya Şimşek, Cumartesi, Teksas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MAGANDA KURŞUNUYLA EŞİNİ KAYBETTİ, 'TEKSAS GİBİ MERMİ SIKILIYOR' DEDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: MAGANDA KURŞUNUYLA EŞİNİ KAYBETTİ, 'TEKSAS GİBİ MERMİ SIKILIYOR' DEDİ - Son Dakika
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