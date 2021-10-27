Son dakika haber! Mahallede çıkan kavga hastanede de devam etti: 2 yaralı - Son Dakika

Adana'da mahallede iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin yaralandığı kavga hastane önünde de devam etti. Acil servis önünde de 1 kişinin bıçakla yaralandığı olaya ilişkin 3 şüpheli, otomobille kaçarken polis tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada E.Ç. (26), Gazi Y. isimli kişiyi bıçaklayarak yaraladı. Yaralanan kişi Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kavgaya karışan grup daha sonra Adana Şehir Hastanesi Acil bölümüne geldi. Yaralının yakınları ve hastaneye gelen şüpheliler acil önünde tekrardan kavga etmeye başladı. Kavga sırasında G.Y. (27), Mihriban U.'yu göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Mihriban U. hemen hastane içerisine alınarak tedavi altına alındı. Olayı gerçekleştiren G.Y. ise hastane polisi tarafından yakalandı.

Kavgaya karışan diğer şüpheliler otomobille kaçtığı sırada yakalandı

Hastane önünde kavgaya karışan 3 şüpheli 01 EP 402 plakalı otomobile binerek kaçmaya başladı. Bu sırada hastane önüne takviyeye gelen polis ekipleri şüphelilere 'dur' ihtarında bulundu. Ancak otomobilde bulunan şüpheliler ihtara uymayarak kaçmaya devam etti.

Polis ihtarına uymayan şüpheliler trafik kurallarını hiçe sayarak kaçmaya devam etti. Bölgede ekipleri şüphelilerin kaçabileceği ara sokaklarda yolları kapattı. Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi ara sokaklarına giren otomobil bir süre daha kaçtı. Daha sonra Yüreğir Araştırma Ekipleri araçlarını kaçan otomobilin önüne kırarak durdurdu. Araçtan indirilen şüpheliler gözaltına alınan alınarak polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, yakalanan şüphelilerden birinin ev hapsi olduğu bir diğer kişinin de aranması olduğu öğrenildi.

(Süleyman Cenk İdaye/İHA)