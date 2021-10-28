Mahalleleri elektriksiz bırakan hırsızlık zanlıları tutuklandı - Son Dakika

Mahalleleri elektriksiz bırakan hırsızlık zanlıları tutuklandı

Kilis'te, elektrik kablolarını çalarak mahalleleri elektriksiz bırakan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı.

Kilis'te, elektrik kablolarını çalarak mahalleleri elektriksiz bırakan 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kilis Merkez Öncüpınar Mahallesinde elektrik kablolarını çalarak yerleşim birimlerini elektriksiz bırakan 2 zanlıyı yakaladı. 2 farklı noktada 50 metre elektrik kablosu çalan M.H.İ. ile M.Ç. jandarma tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan 2 kişi sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı. - KİLİS

Son Dakika

Dünya Kupası iki yılda bir yapılırsa Messi ve Neymar turnuvaya katılmayacak

15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor

Son Dakika: Devlet Bahçeli'den CHP'ye tezkere tepkisi: Türkiye düşmanları ile aynı hizadalar

Otoyolda intihar girişimi! Araçların önüne atladı ama sürücülerin dikkati sayesinde kurtuldu

Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme

"Şeytan çıkaracağım" diyerek 13 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmene 16 yıl hapis

Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum

5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler