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MAHKEME BAŞKANINDAN TRAFİK MAGANDASINA TEPKİ - Son Dakika

MAHKEME BAŞKANINDAN TRAFİK MAGANDASINA TEPKİ

15.10.2021 09:55
MAHKEME BAŞKANINDAN TRAFİK MAGANDASINA TEPKİ

Mahkeme Başkanı Utku Ercan,"Trafikte gerçekleşen bu tip olaylarda ve her trafik tartışmasında herkes eline silah veya bıçak alsa bu ülke yaşanmaz hale gelir. Bir, iki korna basın gidin.

Mahkeme Başkanı Utku Ercan,

"Trafikte gerçekleşen bu tip olaylarda ve her trafik tartışmasında herkes eline silah veya bıçak alsa bu ülke yaşanmaz hale gelir. Bir, iki korna basın gidin. Umarım bu karar sana ve başkalarına ders olsun"

Özden ATİK/ İSTANBUL, BEŞİKTAŞ'ta yol verme tartışması yaşadığı Arda İpek'i (23) camı açık olan sürücü kapısı üzerinden bıçakladığı iddia edilen Mutlu Caner Yontarkol (50) "Kasten yaralama" suçundan üst sınırdan ve herhangi bir indirim uygulanmadan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar sonrasında Mahkeme Başkanı Utku Ercan, "Trafikte gerçekleşen bu tip olaylarda ve her trafik tartışmasında herkes eline silah veya bıçak alsa bu ülke yaşanmaz hale gelir. Bir, iki korna basın gidin. Umarım bu karar sana ve başkalarına ders olsun" dedi.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5'inci celsesi görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Mutlu Caner Yontarkol ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, 7 Mart 2020 tarihinde Arda İpek ile sanık Yontarkol'un yol verme tartışması yaşadıkları, sanığın camı açık olan sürücü kapısı üzerinden şikayetçiyi bıçakladığı, hayati tehlikeye neden olduğunu ve şikayetçinin organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına neden olduğunu belirtti. Savcı, sanık hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılmışsa da sanığın sadece bir bıçak darbesinde bulunduğu, eylemini devam ettirmediği ve aralarında önceye dayalı husumet bulunmadığı gerekçesiyle eylemin "Kasten yaralama" suçu kapsamında değerlendirilerek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

"TUTUKLANMASINI TALEP EDİYORUZ"

Şikayetçi Arda İpek'in avukatı Semiha Melis Akcen, mütalaaya katılmadıklarını belirterek "Söz konusu bıçak vahim nitelikte ve öldürmeye elverişlidir. Avcı bıçağıdır. Büyük bir silahtır ve müvekkilde ağır bir yaralanma meydana getirmiştir. Eylemini tanık Mehmet araya girdiği için tamamlayamamıştır. Dolayısıyla "Kasten yaralama" demek mümkün değildir. Ayrıca sanık tüm aşamalarda bıçak konusunda çelişkili ifadelerde bulunmuş ve mahkemeyi yanıltmaya çalışmıştır. Sanığın 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılmasını talep ediyoruz ve tutuklanmasını talep ediyoruz. Ayrıca sanık tarafından gönderilen üçüncü kişiler müvekkilin babasını 'Şikayetinden vazgeç' diyerek tehdit etmişlerdir" ifadelerini kullandı.

"14 AY HAKSIZ YERE TUTUKLU KALDIM"

Sanık Mutlu Caner Yontarkol ise son savunmasında, tehdit iddiasını yalanlayarak "Tahliyemden sonra babam rahatsızlanmış ve onunla ilgili hastane koşturmam başlamıştır. Herhangi bir şekilde şikayetçinin babasını tehdit etmedim, birini göndermedim. Kimseyi ne öldürmek ne de yaralamak istedim. Suçsuzum. 14 ay haksız yere tutuklu kaldım. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Sanık Yontarkol son sözünde de "Bilmeden yaralamaya sebebiyet verdiğim için üzgünüm" dedi. Sanık avukatı Sabahttin Güman da "Müvekkilin üzerine şikayetçinin aracı sürmesi sonucunda müvekkilin kendisini korumak için yanına aldığı çakı bıçağı neticesinde yaralama meydana gelmiştir. Kasti bir hareket yoktur. Olay meşru müdafaa kapsamında kalmıştır. Sanığın beraatini ya da ceza verilmemesini talep ederiz" diye konuştu..

ÜST SINIRDAN İNDİRİMSİZ CEZA

Mahkeme heyeti, sanık Mutlu Caner Yontarkol'un suçunun "Kasten yaralama" suçu kapsamında kaldığını belirterek meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, kusurun yoğunluğu, sanığın güttüğü amaç dikkate alınarak önce 2 yıl hapis cezası verdi. Heyet, eylemi silahla işlediği gerekçesiyle ve mağdurun yaşamını tehlikeye sokarak uzuvlarından birinde fonksiyon zayıflamasına neden olduğu gerekçesiyle artırım uygulayarak sanığı 6 yıl hapis cezasına çarptırdı.

MAHKEME BAŞKANI: "UMARIM BU KARAR DERS OLSUN"

Mahkeme Başkanı Utku Ercan kararı okuduğu sırada sanığa, "Kasten yaralama suçunu üst sınırdan verdik ve silahla işlenmiş olduğu için artırdık. Samimi pişmanlık göstermediğini düşünüyoruz. Bu nedenle takdiri indirim uygulamadık ve haksız tahrik indirimi uygulamadık. Trafikte gerçekleşen bu tip olaylarda ve her trafik tartışmasında herkes eline silah veya bıçak alsa bu ülke yaşanmaz hale gelir. Bir, iki korna basın gidin. Umarım bu karar sana ve başkalarına ders olsun" dedi.

İDDİANAME

İddianamede, olayın Beşiktaş'ta 7 Mart 2020'de saat 21.00 sıralarında meydana geldiği belirtildi. İtalya'da öğrenim hayatına devam ederken koronavirüs salgınının dünya genelinde yayılmasının ardından İstanbul'daki ailesinin yanına gelen müşteki Arda İpek'in ikametinin otoparkına gireceği sırada karşı şeritte gelmekte olan araç sürücüsü sanık Mutlu Caner Yontarkol ile yol verme tartışması yaşadığı kaydedildi.Tartışmanın devamında sanığın, aracından inerek müştekinin aracındaki camı açık olan sürücü kapısı üzerinden müştekiyi bıçakladığı, bu duruma çok sayıda tanığın şahit olduğu belirtildi. İddianamede, İpek'in şüphelinin kendisini bıçaklamaya devam edeceğini, ancak aracı hareket ettirmesi sebebiyle eylemine devam edemediğini ve bıçağını aracının içerisine düşürdüğünü ifade ettiği belirtildi. İpek'in iddiasını destekler nitelikte olan kolluk ekibinin araçta yaptığı incelemede bıçağı araç içerisinde bulduğu, hedef alınan bölge, yaranın yeri ve niteliği, suçta kullanılan silahın elverişliliği dikkate alındığında şüphelinin eyleme bağlı ortaya çıkan kastının öldürme olduğu anlatıldı.  Bu olay sonrası hayati tehlikeyi atlatan İpek'in organlarından birinin işlevinin sürekli zayıflamasına sebep olduğu belirtilmişti. 8 Mart 2020'de tutuklanan sanık Mutlu Caner Yontarkal'ın, "Haksız tahrik altında kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 6 yıl 9 aydan 11 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Sanık Yontarkol, 14 ay tutuklu kaldıktan sonra Mayıs 2021'de tahliye edilmişti.

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MAHKEME BAŞKANINDAN TRAFİK MAGANDASINA TEPKİ - Son Dakika


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