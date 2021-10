Mahmudiye halkının başıboş köpeklerle başı dertte - Son Dakika

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde onlarca vatandaşa saldıran başıboş köpeklerden dolayı ilçe halkı rahat rahat evlerinden çıkamazken, yetkilerin soruna bir çözüm yolu bulamaması her geçen gün tepkileri arttırıyor.

Mahmudiye ilçesinde her geçen gün artan köpek sayısı çok sayıda ısırılma olayına neden oldu. Sabah namaza giden vatandaşları ısırmaları, okula giden öğrencileri kovalamaları, kahvehane önünde oturanlara saldırmaları derken ilçe halkı bu durumdan artık bezmiş durumda. Yaşanan onca ısırılmaya karşı bir önlem alınmaması ve çalışma yapılmaması ilçe halkını çileden çıkarıyor. Bunun yanı köpeklerin toplu olarak öldürülmesi veya zehirlenmesi de vatandaşların korktuğu konular arasında geliyor. İlçe halkı köpeklere zarar gelmesini de istemiyor. Bununla birlikte yaklaşık 15 köpeğin saldırdığı 2 yarış atının tayından biri ölürken, diğerinin tedavisi ise devam ediyor. Ancak sahibi atın yarışlara katılacak bir güce gelmesinin zor olduğunu belirtiyor. Bazı vatandaşlara köpeklerin saldırması ise güvenlik kameralarına an ve an yansıdı.

"Köpekler aç ve bakımsızlar, sağa sola saldırıyorlar"

Köpeklerin aç oldukları için saldırdığını, 14 ay önce yaşadığı olayda beli kırılan Metin Tezel isimli vatandaş, "14 ay evvel sabah namazına giderken etrafımı sardılar. Elimde sopa yok bir şey yok. Ayakkabımı çıkartıp korkutmak isterken düştüm, belim kırıldı. Hala sıkıntı çekiyorum, 8 ay evde kaldım. Sabah ve yatsı namazlarına köpekler var diye gitmiyorum. Ben kendim veteriner teknisyeniyim. Köpeklerden hiç korkmazdım. Bu olay beni korkuttu. Bu köpekler aç, bakımsızlar. Sağa sola saldırıyorlar. Çocuklara daha çok saldırıyorlar. Bununla ilgili kanun da çıkardı hükümetimiz. Büyükşehir Belediyesi bir barınak yaptı mı? Bilmiyoruz."

"Bir çocuğu öldürünce mi sahip çıkacaklar"

Abdil Sever isimli vatandaş ise, kendisine saldıran köpekleri ve şikayetleri şu ifadelerle dile getirdi:

"Kahvehanenin arkasında telefon ile konuşurken ayağımdan ısırdı. Hastaneye gittim, iğne vuruldum. Ben kurtuldum. Ufak çocuk olsa kurtulma şansı yok. Buna bir çözüm bulsunlar. Her yer köpek oldu. Bir çocuğu öldürünce sahip çıkacaklar. Gece çarşıya, kahvehaneye çıkamıyoruz."

"Atın yaşaması için elimizden geleni yapacağız"

Köpeklerin saldırması sonucunda ağır yaralan yarış atı tayının sahibi Muammer Bacaksız, "30'a yakın köpeğin saldırısına uğrayan taylardan ikisi kaçmış, biri kaçamamış, yatırmışlar yemeye başlamış. Biz yetiştik, ancak bir süre yanına yanaşamadık. Yaşaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Biz de serbest piyasa olduğu için herkesin gözünde bu tayın fiyatı değişir. Benim gözümde 100-150 bin lira arasında. Bizim için yarış koşması. Biz elimizden geldiğince yaşatmaya çalışıyoruz. Durumu çok ağır. Sıkıntılı bir dönemi var" diye konuştu.

Isırılan Durmuş Ünaldı da, "Ben buradan geçerken, köpek gelip kolumdan ısırdı. Hastaneye gittim tedavi oldum. Başkasını ısırmasını istemem" dedi. - ESKİŞEHİR