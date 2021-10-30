Makine arızası yapan yük gemisi İstanbul Boğazı'na demir attı - Son Dakika

İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapması nedeniyle kılavuz kaptan tarafından demir atılarak durdurulan kargo gemisi, Ahırkapı bölgesine çekildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden (KEGM) yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'nda kuzey-güney seyri esnasında Vaniköy önlerinde 102 metre boyundaki MEDKON MRA isimli kargo gemisi makine arızası yaşadı.

Bunun üzerine kılavuz kaptan demir atarak yük gemisini durdurdu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KURTARMA-7, MEHMETÇİK römorkörü ve KEGM-3 hızlı tahlisiye botu ile deniz polisi olay yerine sevk edildi.

Kargo gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda, römorkörler ve hızlı tahlisiye botu eşliğinde, bölgede bulunan son geminin geçişine müteakip emniyetli bir şekilde Ahırkapı demir bölgesine çekildi.