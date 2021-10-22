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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan: 2022 Arslantepe Yılı ilan edilsin - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan: 2022 Arslantepe Yılı ilan edilsin

22.10.2021 13:43
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan: 2022 Arslantepe Yılı ilan edilsin

Malatya'da yaklaşık 7 bin yıllık geçmişe sahip olan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne giren Arslantepe Höyüğü'nün Malatya ve insanlığın ortak değeri olduğunu belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Temenni ve dileğimiz Arslantepe'nin 2022 yılında...

Malatya'da yaklaşık 7 bin yıllık geçmişe sahip olan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne giren Arslantepe Höyüğü'nün Malatya ve insanlığın ortak değeri olduğunu belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Temenni ve dileğimiz Arslantepe'nin 2022 yılında Arslantepe Yılı olarak ilan edilerek hem Türkiye hem dünya kamuoyunda tanınması" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bugün Demirören Haber Ajansı'nı ziyaret etti. Ziyareti sırasında Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Celal Korkut ile bir araya gelen Gürkan, Malatya'nın yeni projeleri hakkında bilgi verdi.

Görüşme sonrası soruları yanıtlayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya'da yaklaşık 7 bin yıllık geçmişe sahip olan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne giren Arslantepe Höyüğü hakkında da açıklamalarda bulundu. "Belediye başkanı olarak tarihe karşı bir sorumluluğumuz var" diyen Başkan Gürkan, "Geçmişi günümüze, günümüzü de geleceğe taşımak gibi bir sorumluluğumuz var. Arslantepe de Malatya'mızın ve insanlığın ortak değeri. Malatya'yı tarif ederken insanlık medeniyetinin başladığı Anadolu'yu anayurt yapan destan şehri diye tarif ediyorduk. Arslantepe'yi de bu süreç üzerine başlattık. Eğer burası dünya insanlığının medeniyetinin başladığı yer ise ki bulgular onu gösteriyor. Bu bulguların ilgili komitelere gönderilmesi ve uygun formatta gönderilmesi sonucu geçtiğimiz 26 Temmuz'da Arslantepe Dünya Kültürel Miras Listesi'nde Türkiye'den yerini aldı" diye konuştu.

"TARİH KİTAPLARINDA DA TESCİL EDİLMESİ GEREKİR"

Başkan Gürkan sözlerine şöyle devam etti:

"Arslantepe şunu ifade etti; insanlık medeniyeti Arslantepe'de başlamış. Arslantepe ilklerin yeridir ve baktığımızda medeniyet, uygarlık, bürokrasi hayatının başladığı yerdir. Bu süreç bulunan dokümantasyon neticesinde dünya BM nezdinde UNESCO komitesi tarafından insanlık medeniyetinin başladığı yer olarak Arslantepe kendisini tescil ettirdi. Arslantepe'nin bu özelliği önemli bir özellik. İkinci kısımda da Anadolu'yu Anayurt yapan destan şehri diyoruz. Yine Malatya 1071'den 400 yıl önce Anadolu'nun fethi sürecini başlatmıştır. Bunun da tarih kitaplarında bir değişim sürecinde yerini alması lazım. Malatya insanlık ve Türk İslam tarihi açısından önemli bir merkezdir. Bu merkezin tarihin derin sayfalarında kalmış güzel yönlerini öne çıkartmamız lazım. UNESCO tarafından insanlık medeniyetinin başladığı yer olan Arslantepe'nin önemli bir merkez olduğunu bilmemiz gerekir. Onun da tarih kitaplarında tescil edilmesi gerekir. Şu andaki süreci de o çerçevede yürütüyoruz. Netice itibariyle tarihin sıfır noktasını Göbeklitepe diye biliyoruz ama insanlık medeniyetinin ve devlet hayatının başladığı yer de Malatya'dır diyoruz. Biz de hizmette destan yapmaya gayret ediyoruz. Temenni ve dileğimiz Arslantepe'nin 2022 yılında Arslantepe Yılı olarak ilan edilmesi. Türkiye ve dünya kamuoyunda devlet ve medeniyetin başladığı yer olan Arslantepe ile ilgili bu algının genel anlamda oluşması. Bizler de yerel anlamda burada bir müzenin kurulması yönündeki çalışmalarımızı Kültür ve Turizm Bakanlığı ve diğer paydaşlarımız ile yürütmeye gayret ediyoruz."

VEGAN MUTFAĞI ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Malatya'nın mutfak kültürüne de değinen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "Anadolu mutfağı açısından Malatya çok önemli çeşitliliği sahip bir mutfağa sahip. Özellikle büyükşehir belediyesi olarak UNESCO Gastronomi dalında vegan mutfağı noktasında çalışmaları başlattık. 2023 yılındaki vegan mutfağına müracaat edeceğiz. Buğdayın süreci ve türevleri olarak Malatya bu konuda Türkiye'de en çeşitli mutfağa sahip ender şehirlerden biri. Özellikle biz de vegan mutfağı noktasında talep ve alt yapımızı başlattık. Çalışmalar 2023'e kadar neticelenir. Niyet mektubumuzu da UNESCO yetkililerine bildirdik" ifadelerini kullandı.


Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan: 2022 Arslantepe Yılı ilan edilsin
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan: 2022 Arslantepe Yılı ilan edilsin
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan: 2022 Arslantepe Yılı ilan edilsin

UNESCO Dünya Kültür Mirası, Selahattin Gürkan, Türkiye, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan: 2022 Arslantepe Yılı ilan edilsin - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan: 2022 Arslantepe Yılı ilan edilsin - Son Dakika
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