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Malatya'da 14 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Malatya'da 14 düzensiz göçmen yakalandı

06.10.2021 12:10
Malatya'da 14 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Malatya'da yasa dışı yollardan yurda girdikleri belirlenen 14 düzensiz göçmen yakalandı.

Malatya'da yasa dışı yollardan yurda girdikleri belirlenen 14 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbarat çalışması sonucu bir kamyonetle göçmen kaçakçılığı yapıldığı belirlendi.

Ekipler, durdurdukları kamyonetin kasasında 14 Afganistan uyruklunun kimlik belgelerinin bulunmadığını ve yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığını tespit etti.

Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine bağlı geri gönderme merkezine teslim edilecek.

Araç sürücüsüne ise göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem yapıldı.

Malatya, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da 14 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da 14 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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