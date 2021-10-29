Malatya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Malatya'nın Hekimhan, Kale ve Darende ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Hekimhan ilçesindeki kutlamalar ilçe meydanında başladı.

Meydandaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, Hekimhan Kaymakamı Muhammet Öztaş, Belediye Başkanı Turan Karadağ, Cumhuriyet Savcısı Ömer Faruk Pehlivan, Askerlik Şubesi Başkanı Asteğmen Ozan Can, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Halil İbrahim Bozkurt ve İlçe Emniyet Müdürü Recep Kılıç ile vatandaşlar katıldı.

Daha sonra öğretmenevi konferans salonunda program yapıldı.

Burada konuşan Kaymakam Öztaş, bugün, ebediyete kadar yaşayacak olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yönetim sisteminin adının konduğu gün olduğunu belirterek, "Bugün, yüce Türk milletinin, büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kenetlenerek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu, tüm dünyaya ilan ettiği günün yıldönümü, Cumhuriyet Bayramı'mızı kutluyoruz. Hepimize kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Program öğrencilerin şiirler okunmasıyla sona erdi.

Kale

Kale Hükümet Konağı önündeki törende ise Kale Kaymakamı Abdulselam Bıçak ve Kale Belediye Başkanı Murat Koca, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İzollu İlkokulunda süren kutlama programında Kaymakam Bıçak ve Belediye Başkanı Koca, vatandaşların ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Kaymakam Bıçak'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının arından, öğrenciler Cumhuriyet adlı tiyatro gösterisi yaptı.

Öğrenciler, şiirler okudu, kahramanlık türküleri söyledi ve slayt gösterisi sunuldu.

Darende

Darende ilçesindeki kutlamalar Kaymakam Ökkeş Safa Türkoğlu'nun makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Daha sonra spor salonunda devam eden etkinlikte, konuşan Kaymakam Türkoğlu, Cumhuriyetin ilanının 98. yıl dönümünün coşkuyla kutladığını aktararak, "Ülkesini ve bağımsızlığını her zaman ön planda tutan, vatanı ve bağımsızlığı için gerektiğinde canını vermekten kaçınmayan Türk milleti olarak Cumhuriyetimizin taşıdığı önemi daha iyi anlıyoruz." dedi.

Öğrencilerin şiirler okuduğu, anasınıfı öğrencilerinin halk oyunları gösterisi sunduğu törende, çeşitli yarışmalarda derece elde eden öğrencilere hediyeler verildi.

Törene, Belediye Başkanı İsa Özkan, Jandarma Komutanı Üsteğmen Ufuk Kale, İlçe Emniyet Müdürü Sinan Atıcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce katıldı.