Malatya'da 9 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

MALATYA'da, polisin düzenlediği operasyonda 9 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adrese yapılan baskında 9 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: DHA
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